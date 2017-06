Bad Säckingen Schweizer Doppeldecker fliegen über die Landesgrenze in die Region Bad Säckingen: Ist das erlaubt?

Mit lautem Knattern haben am vergangenen Pfingstwochenende zwei Doppeldecker des Typs Antonov über Bad Säckingen auf sich aufmerksam gemacht. Die tief fliegenden Maschinen starteten in der Schweiz und überflogen mit lauten Motoren das Grenzgebiet. Vereinzelte Bürger fühlten sich von den Fliegern gestört und wandten sich mit Beschwerden an die Stadtverwaltung, die allerdings selbst von den Flugzeugen überrascht war. Dürfen Schweizer Privatflugzeuge einfach die Grenze überqueren? Muss das jemand genehmigen? Der SÜDKURIER hat bei der Landesluftfahrtbehörde des Regierungspräsidiums nachgefragt und diese Antworten bekommen:

Woher kamen die Flieger und wo wurden sie gesichtet? Die beiden Maschinen waren Teil des Armeefahrzeugtreffens in Sisseln am vergangenen Wochenende. Der örtliche D-Day-Verein bot das gesamte Pfingstwochenende Rundflüge mit den Doppeldeckern an. Die Flieger starteten in Sisseln und überflogen den Grenzbereich zwischen Sisseln, Murg und Bad Säckingen bis hinauf zum Eggbergbecken. Laut Augenzeugen flogen die Maschinen auffallend niedrig und gaben ein lautes Knattern von sich, das manche als störend empfanden.

Dürfen Schweizer Privatflugzeuge die Landesgrenze überfliegen? Die zivile Luftfahrt wird in Deutschland und der Schweiz von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) mit Sitz in Köln kontrolliert. Da dieser Agentur beide Länder unterstehen, ist ein genehmigter Flug, der sich auch über die Landesgrenzen bewegt, vollkommen unproblematisch. Eine Landung, und somit eine Einreise, ist jedoch nicht erlaubt. Dies ist nur Flugzeugen gestattet, die von einem Zollflughafen starten und damit auch vom Zoll kontrolliert wurden. Da die Doppeldecker in Sisseln starteten und landeten, gibt es auch hier keine Probleme.

Wo wird ein solcher Flug genehmigt? Für den Flugplatz in Sisseln ist das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mit Sitz in Bern zuständig. Dieses Amt hat laut einem Sprecher der Landesluftfahrtbehörde auch die Veranstaltung des D-Day-Vereins Sisseln mit dem Angebot eines Rundflugs in einem Doppeldecker genehmigt. Weder die Stadtverwaltung Bad Säckingen noch das Regierungspräsidium Stuttgart muss bei einer solchen Genehmigung gefragt werden.

Die Doppeldecker, die am Wochenende über Bad Säckingen zu sehen waren, flogen sehr tief. Ist das erlaubt? Auch hier unterstehen beide Länder seit Änderung der Luftverkehrsordnung im November 2015 europäischem Recht. Seitdem dürfen private Maschinen über besiedeltem Gebiet mit einer Sicherheitsmindesthöhe von 300 Metern und über unbesiedeltem Gebiet mit einer Höhe von mindestens 150 Metern fliegen. Vor dieser Regelung mussten Piloten doppelt so hoch fliegen. Durch die deutlich reduzierte Flughöhe steigt natürlich die Lärmwahrnehmung am Boden.

Wird Bad Säckingen nun öfters Fluglärm ausgesetzt? Ein erhöhtes Flugaufkommen über Bad Säckingen wird vermutlich nicht zum Regelfall, sondern tritt nur bei Veranstaltungen wie dem Militärfahrzeugtreffen in Sisseln auf. Dieses findet voraussichtlich erst im nächsten Jahr wieder statt. Ob der Veranstalter auch dann Rundflüge in ähnlichen oder gar denselben Maschinen anbietet, ist noch unklar. Ein Anfrage an den Veranstalter wurde bislang nicht beantwortet.