Bad Säckingen Schulsozialarbeiterinnen in Bad Säckingen ziehen Resümee

Die Schulen verzeichnen einen deutlichen Anstieg des Bedarfs an Einrichtungen. Mobbing ist dabei einer der Schwerpunkte.

Bad Säckingen – So wie die Gesellschaft, haben sich auch Familienstrukturen gewandelt. Lebten früher viele als Großfamilie unter einem Dach, fehlt heute in den Kleinfamilien den nach Hause kommenden Schulkindern oft der Ansprechpartner. Keiner ist zu Hause. Beide Eltern berufstätig, der Vater manchmal beruflich bedingt nur am Wochenende zu Hause oder Mutter oder Vater sind alleinerziehend. Schulische oder persönliche Probleme müssen von den Kindern alleine bewältigt werden, was meist nicht gelingt. Schulen übernehmen zwangsweise mehr und mehr Aufgaben der Eltern, sind zeitlich und ausbildungsmäßig damit überlastet. Hier beginnt die Arbeit der Schulsozialarbeiter. Sie unterstützen unter anderem durch Einzelfallhilfe und Beratung Schüler, beraten aber auch die Eltern, gemeinsam wird nach Lösungsansätzen gesucht. Denn wer selbst überlastet ist, ist kein guter Zuhörer, nimmt die kindlichen Probleme zu spät oder gar nicht wahr.

Im November 2014 nahmen die Bad Säckinger Schulsozialarbeiterinnen Melanie D’Elia (Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen) und Simone Gutmann (Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen) ihre Tätigkeiten auf. Die Pädagoginnen verzeichneten „einen deutlichen Anstieg“ des Bedarfs an Einzelgesprächen in den Klassenstufen fünf bis sieben, seit der Aufnahme ihrer Arbeit im Schuljahr 2014/2015.

Einzelfallhilfe und Beratung waren laut Melanie D'Elia und Simone Gutmann „einer der Schwerpunkte“, dabei ging es um Freundschaft, Beziehung, emotionale und psychische Probleme der Schüler, Konflikte mit Mitschülern, Lehrern und Eltern, aber auch Mobbing. Letzteres auch in den verstärkt zugenommenen Gruppenberatungen, so D'Elia. An der Werner-Kirchhofer-Realschule (WKRS) werden rund 480 Schüler von 35 Lehrern unterrichtet, am Scheffelgymnasium 1024 Schüler von 84 Lehrkräften und fünf Referendarinnen. Auch bei Roland Scholz, Schulsozialarbeiter der Hans-Thoma-Werkrealschule, lag der Tätigkeitsschwerpunkt auf der Beratung und Hilfe. Rund 40 Schüler nahmen seine individuelle Beratung und Hilfe in Anspruch. Stefanie Behringer (Schulsozialarbeit Murgtalschule, und Grundschule Niederhof, offene Kinder- und Jugendarbeit 20 Prozent, seit Oktober 2009 bei der Gemeinde Murg tätig), berichtet ebenfalls von „intensiver Einzelfallberatung und -betreuung von Schülern, teilweise mit wöchentlichen Terminen. „Für die Kinder und Jugendlichen stellen wir Vertrauenspersonen dar, die über Beziehungsarbeit mit ihnen in Kontakt tritt, eine erwachsene Bezugsperson neben Familie und Freunden, die Sorgen, Ängste, Nöte wahr- und ernst nimmt. Wir benoten nicht, sondern nehmen sie in ihrer Person so an, wie sie sind“, erklärt Stefanie Behringer die Wichtigkeit und große Resonanz der Schulsozialarbeit. Auch Laura Pohl (Schulsozialarbeiterin Hans-Thoma-Schule und Hebelschule in Laufenburg), sieht den Hauptschwerpunkt ihrer Arbeit im Jahr 2015/2016 in der Beratung, sie registrierte ebenfalls einen deutlichen Anstieg des Beratungsbedarfs im Vergleich zu 2014/2015.

Vermehrt Beratungsbedarf habe auch bei den Eltern bestanden, erklären D'Elia, Gutmann, Behringer und Pohl.

An den Schulen in Bad Säckingen, Murg und Laufenburg wird daher Präventionsarbeit durch die Schulsozialarbeiter groß geschrieben. Sozialpädagogische Arbeit in den Klassen, Vermittlung sozialer Kompetenzen, Mobbingprävention, sowie Gewalt-, Drogen- und Suchtprävention, vor allem in den achten Klassenstufen.

Um den Anforderungen an ihre anspruchsvolle Arbeit gerecht zu werden, besuchen Melanie D'Elia, Simone Gutmann, Stefanie Behringer und Laura Pohl laufend Fortbildungen, versuchen Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen, organisieren Elternbildungsreihen und Vorträge. Die Vorträge werden meist von den Fördervereinen der Schulen gesponsert. Auch im aktuellen Schuljahr wollen die Schulsozialarbeiterinnen eine Elternbildungsreihe organisieren.