Bad Säckingen Schulsozialarbeiter in Bad Säckingen, Murg und Laufenburg planen gemeinsame Vortragsreihe

Es geht um wertvolle Infos für Schüler und Eltern. Themen sind unter anderem Alltagsprobleme wie etwa Mobbing, Medienkonsum oder Lernhilfen für den Unterricht.

Bad Säckingen (mara) Die Schulsozialarbeiterinnen des Scheffelgymnasiums Bad Säckingen, der Werner-Kirchhofer-Realschule, der Murgtalschule in Murg und der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg bieten auch 2017 wieder eine Vortragsreihe an. Angesprochen sollen mit den Vorträgen, die sich unter anderem mit Mobbing, Medien und Lernen auseinandersetzen, Eltern, am Erziehungsprozess Beteiligte aller Schularten, Schüler und pädagogische Fachkräfte. Insgesamt sind fünf Vorträge geplant, die von den Fördervereinen der jeweiligen Schulen finanziell unterstützt werden. Der Vortrag am Scheffelgymnasium findet zusätzlich durch den Elternbeirat Unterstützung. Alle Vorträge sind kostenfrei. Um eine bessere Planung zu ermöglichen, bitten die Schulsozialarbeiterinnen um Anmeldung. Die enge Zusammenarbeit der Schulsozialarbeiterinnen Melanie D'Elia (Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen), Simone Gutmann (Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen), Stefanie Behringer (Murgtalschule in Murg) und Laura Pohl (Hans-Thoma-Schule in Laufenburg) zahlt sich aus, auch dass sie ihre Kräfte und und Resourcen weiterhin bündeln. "Das kommt den Eltern und den Schülern zu Gute, weil dadurch mehr angeboten werden kann", erklärt Stefanie Behringer. "Wir hoffen darauf, dass die Vorträge von vielen genutzt werden", so Simone Gutmann. Die positiven Rückmeldungen der Eltern auf die Vortragsreihen des letzten Jahres bewog die Pädagoginnen, diesen Weg weiter zu beschreiten. "Es soll sich in den Köpfen festsetzen, dass es diese Möglichkeiten gibt", sagt Stefanie Behringer. Jeder Vortrag findet an einer anderen Schule statt, unter dem Dach der gemeinsamen Schulsozialarbeit.

Der erste Vortrag in der Murgtalschule am 5. April um 19.30 Uhr, befasst sich mit "Rechnen und Rechenschwäche", der Vortrag am 25. April in der Werner-Kirchhofer-Realschule mit "Motivation und Konzentration im Smartphone-Zeitalter." Was Eltern tun und wie sie bei Mobbing unterstützen können, zeigt der Vortrag "Mobbing" am 11. Mai in der Hans-Thoma-Schule Laufenburg, "Fernsehen, iPad und Konsolen-Umgang mit Medien in der Familie" am 29. Mai in der Grundschule Niederhof. Die Reihe schließt mit "Das Lernen lernen" am Donnerstag, 1. Juni im Scheffel-Gymnasium.

Die Vorträge