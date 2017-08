Bad Säckingen Schützengemeinschaft bringt Kindern Umgang mit Pfeil und Bogen nahe

Beim Programm der Schützengemeinschaft konnten Kinder Pfeil und Bogen ausprobieren. Die Betreuer Bernd Nitz sowie Ursula und Rupert Metz zeigten den Kindern, vorauf es ankommt.

Bereits seit vier Jahren lädt die Schützengemeinschaft Bad Säckingen Kinder während der Sommerferien ein, sich an Pfeil und Bogen auszuprobieren. Für eine gute Technik kommt es vor allem auf den Schritt und den passenden Bogen an, dies wird den Kindern gleich am Anfang von den Betreuern des Vereins, Bernd Nitz sowie Ursula und Rupert Metz erklärt.

Zuerst erklärt Bernd Nitz wie man den Bogen richtig spannt und genau zielt. Als die Kinder versuchen seine Haltung nachzuahmen, merkt die Gruppe ganz schnell: So einfach, wie es aussieht, ist es nicht. Gut zu schießen braucht Geduld und eine Menge Konzentration.

Gerade David liebt am Bogenschießen „die Konzentration und das Abschießen des Pfeiles.“ Joshua, der bereits mehrfach durch Geburtstage oder den ein oder anderen Klassenausflug im Schützenverein war, sieht das so: „Den Bogen zu spannen ist leicht, es ist aber viel schwieriger zu treffen!“ Anina macht der Sport so viel Spaß, sie würde später gerne regelmäßig zum Schießen kommen.