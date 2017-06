Bad Säckingen Schüleraustausch: Jugendliche erleben unvergessliche Tage in Santeramo

Die Schüler der Hans-Thoma-Schule besuchen die italienische Partnerstadt Santeramo und sammeln unvergessliche Eindrücke.

Bad Säckingen/Santeramo – Vergangenes Jahr war zum ersten Mal seit 30 Jahren der Schüleraustausch zwischen der Scuola Bosco-Netti und der Hans-Thoma-Schule ausgefallen. Die Besorgnis, dass dies das Ende des Schüleraustausches bedeuten könnte, war bei Schülern und Lehrer beider Schulen groß. Aus diesem Grund waren im Winter Lothar Gatti, der Verantwortliche für den Schüleraustausch an der Hans-Thoma-Schule, zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Frank van Veen nach Santeramo gefahren, um für ein Weiterbestehen des Schüleraustausches beim Schulleiter und beim Bürgermeister von Santeramo zu werben. Mit Erfolg. Dass sich diese Reise gelohnt hat, bewies die Fahrt nach Santeramo von 25 Schülern und vier Lehrern, die kürzlich stattgefunden hat. Schon Anfang Mai waren 28 Schüler aus Santeramo für fünf Tage nach Bad Säckingen gekommen und es fanden viele gemeinsame Unternehmungen mit den Schülern der Hans-Thoma-Schule statt. Die damals entstandenen Freundschaften konnten nun beim Gegenbesuch in Santeramo vertieft werden. Die deutschen Schüler waren bei den Familien untergebracht, für deren Kinder sie im Mai Gastgeber waren.

Nach eine anstrengenden 18-stündigen Busfahrt war die Schülergruppe, die in diesem Jahr erstmals aus Schülern aus allen Klassenstufen von Klasse 5 bis 9 bestand, an der Partnerschule angekommen. Begleitet wurden die Schüler von den Lehrern Andrea Koubik, Miriam Knoll, Lothar Gatti und dem Schulsozialarbeiter Tim Link. Der Ankunftstag fiel exakt zusammen mit dem Fest des Heiligen Erasmus, welches in Santeramo ganz groß gefeiert wird. Im Stadtzentrum folgten sie am ersten Tag dem bunten Treiben des Festes. Auf dem Programm stand für die Bad Säckinger unter anderem ein Ausflug in die Trullistadt Alberobello. Ein Kulturprogramm führte sie auf die Spuren des Stauferkönigs Friedrich II. da wurde am Vormittag das eindrucksvolle Castel del Monte besichtigt, eine der Hauptattraktionen, welche Apulien zu bieten hat. Nachmittags fuhr man nach Trani zur direkt am Meer gelegenen Kathedrale San Nicola Pellegrino. Ein weiteres Castel Friedrichs wurde besichtigt und die Schüler machten in sengender Hitze einen Rundgang um den Hafen Tranis. Daneben hatten die Schüler aus Bad Säckingen auch Gelegenheit zum Baden im bereits warmem Mittelmeer oder zum Besuch eines Konzerts, welches das Orchester der Partnerschule auf der Piazza gab.

Bei einem weiteren Ausflug wurde das Panorama der Höhlenstadt Matera bewundert. Bekannt ist Matera für seine Altstadt, die zum Teil aus Höhlensiedlungen, den Sassi, besteht. Die Sassi gehören seit 1993 dem Unesco Welterbe an. Die Dreharbeiten zu zahlreichen Filmen, bei denen die Altstadt als Kulisse diente, hat dazu geführt, dass Matera mittlerweile zu einem Tourismusmagnet geworden ist. Wie im Flug sind die Tage in der Sonne Apuliens vergangen. „Darf ich nächstes Jahr wieder mit nach Santeramo fahren?“ Diese zahlreich gestellte Frage ist der Beweis dafür, dass der seit über 30 Jahren stattfindende Schüleraustausch zwischen der Scuola Netti-Bosco und der Hans-Thoma-Schule immer noch lebt.