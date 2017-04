Bad Säckingen Schluchseewerk: Von den Protesten überrascht

Unternehmen hat Widerstand gegen das Projekt Atdorf offenbar unterschätzt. Vorstand sieht Bedarf an Nachbearbeitung. Enteignung von Landwirten soll das letzte Mittel bleiben

Das Schluchseewerk hatte den Protest von Landwirten im Zuge des Erörterungsverfahrens in dieser Form nicht erwartet. Das räumte gestern der Vorstand des Unternehmens bei einem Pressegespräch ein. Dass der Protest solche Ausnahme annahm, habe ihn „verwundert“, sagte Technik-Vorstand Nicolaus Römer. Da gebe es für das Schluchseewerk offenbar noch einiges nachzuarbeiten, konzedierte er.

Zur Erinnerung: Während des dreiwöchigen Erörterungstermines in Wehr im Januar war es zu Protesten von Umweltschutzverbänden und Landwirten gekommen, die vor der Seebodenhalle mit Traktoren demonstrierten. Der Protest hatte sich für den Schluchseewerkvorstand vorher so offenbar nicht abgezeichnet. Es sei im Vorfeld mit den beteiligten Gemeinden Einigkeit erzielt worden, dass die Ausgleichsflächen für das Atdorf-Projekt ortsnah gesucht würden. Zudem habe das Schluchseewerk die betroffenen Eigentümer brieflich informiert und Beratungsstunden angeboten. „Eine Sache, zu der wir nicht verpflichtet waren, die wir freiwillig angeboten haben“, so Römer.

Der Vorstand sieht hier noch Arbeit vor sich, denn die Möglichkeit der Enteignung sei selbstverständlich „die Ultima Ratio“, also das letzte Mittel, so der kaufmännische Vorstand Stefan Vogt. Im Übrigen sei auch zu prüfen, inwieweit Ausgleichsflächen anderswo beschafft werden können. Naturschutzrechtlich sei man nicht an die hiesige Region gebunden. Letztlich seien jedoch Proteste bei Großprojekten heutzutage nichts Außergewöhnliches, so Vogt, und "man muss sich auch die Frage stellen, ob die Lautstärke des Protestes mit der Größe des Problems übereinstimmt.“

Ein sehr emotionales Thema sei "das Wasser", weiß der Vorstand. Dabei sei das Trinkwasser vom Höchenschwander Berg qualitativ gleichwertig, was auch beim Erörterungstermin festgestellt worden sei. Zudem habe man die Möglichkeit in Aussicht gestellt, für Rickenbach zusätzlich Bohrungen durchzuführen, um die Versorgung durch örtliches Wasser sicherzustellen.

Wichtig sei für das Unternehmen jedenfalls, dass im Erörterungsverfahren keine K.o.-Kriterien auftauchten, die das Projekt grundsätzlich infrage stellen. Das Unternehmen ist weiterhin entschlossen, das Verfahren zu Ende zu führen. „Wir haben den Auftrag: Besorgen Sie eine Genehmigung“, sagte Nicolaus Römer. In zwei bis drei Jahren erwartet der Vorstand die Entscheidung des Landratsamtes Waldshut. Danach schließen sowohl Vogt als auch Römer gerichtliche Auseinandersetzung nicht aus. Wie lange diese dauern könnten, weiß keiner. Experten gehen in der Regel von einer zweijährigen Dauer pro Instanz aus, was bei drei Instanzen sechs Jahre bedeuten würde. Wenn das ganze Verfahren mit einer Baugenehmigung endet, hat das Unternehmen fünf Jahre Zeit, um mit dem Bau zu beginnen. Denn so lange gilt die Baugenehmigung. Ob jedoch überhaupt gebaut wird, entscheidet sich erst dann – und zwar vor dem Hintergrund der dann aktuellen Daten und Fakten, so Nicolaus Römer.

Bis jetzt hält der Schluchseewerk-Vorstand die Pumpspeicher nach wie vor für die geeignetste Technik, um im Zuge der Energiewende Strom in großem Maße zu speichern.