Bad Säckingen Schluchsee: Ärger um einen Meter

Die Schluchseewerk AG will Wasserspiegel um einen Meter senken. Gemeinde protestiert und befürchtet Schaden für den Tourismus

Am Schluchsee prallen derzeit die Interessen der Energiewirtschaft und die des Tourismus aufeinander. Gestritten wird um den Wasserstand. Im Grund geht es um einen Meter. Der Schluchsee ist in dieser Form durch den Bau der Staumauer 1929-1930 entstanden und dient seither als Deutschlands größter Energiespeicher. Nun ist nach 80 Jahren die Konzession ausgelaufen und muss erneuert werden. Und genau hier beginnt der Streit zwischen dem Unternehmen Schluchseewerk AG einerseits und der Gemeinde Schluchsee andererseits.

Der Zankapfel: Das Schluchseewerk will künftig mehr Wasser aus dem See für die Stromerzeugung nutzen als bisher. Es geht dabei um eine Absenkung von einem Meter (im Ausnahmefall um zwei Meter) im Sommer, der auf Kritik stößt. Das Unternehmen brauche diese Zusatzkapazitäten, so Technikvorstand Nicolaus Römer, er begründet es mit einem Beitrag zur Energiewende. Eine Absenkung des Schluchsees um einen Meter bedeute eine Energieausbeute in der Größenordnung des Kavernenkraftwerkes Wehr. Das seien enorme Kapazitäten ohne den Bau eines neuen Kraftwerkes.

Die Gemeinde Schluchsee sieht in der Absenkung einen Schaden für den Tourismus. Jeder Meter, den der Wasserspiegel im Sommer sinkt, lege am schrägen Ufer bis zu zehn Meter schlammigen Boden frei, heißt es dort, zudem entstünden für Segler gefährliche Untiefen, Boote könnten teilweise nicht mehr zu Wasser gelassen werden, Laichplätze würden gefährdet.

Die Schluchseewerk-Vorstände weisen wiederum darauf hin, dass die bisherigen Absenkgrenze ein reines Entgegenkommen des Unternehmens gegenüber der Gemeinde gewesen sei. Es handele sich dabei um den so genannten „Pfingst-Pegel“. Es sei einst vereinbart worden, den Wasserspiegel während der Sommermonate nicht unter 924 Meter über Meereshöhe abzusenken, so Vogt. Beantragt sei jetzt eine Absenkung auf 923, in Ausnahmefällen auf 922 Meter.

Tatsächlich habe das Schluchseewerk aber in der bisherigen Konzession eine wasserrechtliche Erlaubnis für eine Absenkung bis zu 888 Meter gehabt. Der bisher erlaubte Bewirtschaftungskorridor des Wasserspiegels liege laut Vogt also zwischen 930 (Obergrenze) und 888 Meter über dem Meeresspiegel.

Bei der Bewirtschaftung des Schluchsees als größter Stromspeicher der Bundesrepublik werde energiewirtschaftlich dringend mehr Flexibilität benötigt, so Römer. Man sei nach wie vor um gutes Einvernehmen mit den Gemeinden bemüht, fügt Vogt hinzu: „Die Absenkung des Wasserspiegels um einen Meter bedeutet ja nicht das Ende des Tourismus am Schluchsee.“ Allerdings gebe es Einschränkungen für einzelne Nutzungsarten, räumte er ein.

Die Argumente sind mittlerweile ausgetauscht. Die Sache liegt jetzt beim Regierungspräsidium Freiburg zur Entscheidung. Diese wird für Juni erwartet. Das Schluchseewerk hat die Genehmigung für die nächsten 60 Jahre beantragt.