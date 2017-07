Bad Säckingen Schlosspark: Schöne Lieder an einem lauen Sommerabend

Vier Ensembles aus der Region und der Schweiz haben beim Konzert im Schlosspark gezeigt, wie abwechslungsreich der Chorgesang ist.

Bad Scäkingen (ebr) Wie vielseitig und abwechslungsreich Chorkonzerte sein können, bewies der Chorverband Hochrhein am Samstagabend im Pavillon des Schlossparks. Zwei Chorgemeinschaften und zwei junge Chöre präsentierten unter dem Motto "Lieder am Sommerabend" ein breit gefächertes Konzertprogramm. Und angesichts der geballten und fröhlichen Sängerschar zog sich der drohende Gewittersturm diskret und fast beschämt wieder über den Rhein zurück. Leider hatten es viele Besucher wegen der schwarzen Wolken vorgezogen, dem Konzert fern zu bleiben, sodass der Konzertplatz vor dem Pavillon nur etwas mehr als halb gefüllt war.

Aber als die eidgenössische Chorgemeinschaft der Männerchöre Frick und Bospelen unter Dirigent Dario Viti mit dem alpinen "La Montanara" den Konzertreigen eröffneten, strahlte sogar die Sonne wieder. Vom sonnigen Südtirol begab sich der stimmgewaltige Chor dann in heitere "Spanische Nächte". Und nach ihrer Feststellung "Haven is a wonderful place" kehrte das Schweizer Chorensemble dann mit "Alla Mattina" wieder nach Italien zurück.

Das von Markus Tannenholz geleitete "S'Chörle" aus Rickenbach bot einen abwechslungsreichen Querschnitt aus seinem vielseitigen Repertoire. "Nutze den Tag", war die musikalische Empfehlung und "Happy together" ein nicht minder gut gemeinter Ratschlag. Nach ihrem besinnlichen "Irish Blessing" folgte mit "Red, red Rose" eine Hommage an die Rose der Rosen, wobei auch hier die Freude am Gesang des motivierten Chorensembles einfühlsam zum Ausdruck kam. Bei "Figth-Song" überzeugte Regina Häßle ebenso mit ihrer klaren Stimme wie Maximilian Metzger bei "For the longest time".

Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentierte sich auch der starke Projektchor der Männerchöre aus Wehr und Rickenbach unter der Leitung und begleitet am Klavier von Claudia Moser. Mit "Kum ba yah my lord" begab sich der voluminöse Chor zunächst in die Welt der Gospel um mit "Träume von Sorrent" den Sonnenuntergang nahe Neapel zu genießen. Nach einem Medley deutscher Evergreens und Oldies begab sich die stimmgewaltige Chorgemeinschaft mit "Funiculi Funicula" auf eine abenteuerliche Bergbahnfahrt auf den Vesuv.

Seinem Namen alle Ehre machte der Rock- und Popchor "Querbeet" vom Gesangverein Herrischried, am Klavier begleitet von seiner Leiterin Sonja Dannenberger. Mal rockig, mal swingend setzte der Chor einen bunten Farbtupfer unter den finalen Konzertteil. "The Show must go on" lautete ihr motivierender und beschwingter Auftakt, um sich dann mit "Up in the sky" auf eine himmlische Reise zu begeben. Mit dem gefühlvoll interpretierten "Skyfall", kehrte die beschwingt auftretende Sängerschar wieder in den noch immer lauen Sommerabend im Schlosspark zurück. Eine Zugabe war der Dank des Chores an ein beifallfreudiges Publikum für einen bunten und abwechslungsreichen Konzertabend.