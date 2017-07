vor 1 Stunde sk Bad Säckingen Schlechter Scherz: Psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz aus

Kurzzeitig Aufregung löste ein Mann am Donnerstagvormittag in der Innenstadt aus. Der 51-Jährige sprach einen Passanten an und äußerte, dass er soeben eine Bank überfallen habe.