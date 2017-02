BadSäckingen Scheffel-Gymnasium: Schüler erhalten Einblick in die Welt der Berufe

Verschiedene Berufsgruppen haben den Schülern des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen ihre Berufe vorgestellt. SÜDKURIER-Redakteur Markus Baier stellte den Gymnasiasten den Beruf des Journalisten vor.

Bad Säckingen (mara) Was erwartet mich in meinem Traumberuf? Passen Traum und Realität zusammen? Informationen zu Fragen wie diesen konnten sich die Schüler des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen am Donnerstagabend aus erster Hand holen. Referenten verschiedenster Sparten und Berufe stellten den Schülern ihren eigenen Beruf in kleinen Gruppen vor, boten im Anschluss die Möglichkeit, detaillierte Fragen zu stellen. SÜDKURIER-Redakteur Markus Baier aus der Redaktion Bad Säckingen stellte den Beruf des Journalisten vor, Ausbildung und Werdegang sowie die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu spezialisieren.

So erfuhren die Schüler, dass es für einen Journalisten verschiedenste Wege nach der Ausbildung gibt, beispielsweise auch beim Radio oder Fernsehen zu arbeiten. Baier erläuterte, wie eine Geschichte entsteht, von der Idee bis zur fertigen Zeitungsseite und wagte Blicke in die Zukunft, wie sich die Medienlandschaft verändern wird. Die Schüler löcherten den Redakteur mit zahlreichen Fragen, unter anderem wollten sie erfahren, worüber er am liebsten schreiben würde, warum er sich für die Arbeit bei einer Tageszeitung entschieden habe, anstatt zum Fernsehen zu gehen.