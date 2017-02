Bad Säckingen Sameach Joy Daza siegt: Das Gesamtpaket entscheidet beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs

Sameach Joy Daza vom Klettgau-Gymnasium Tiengen geht als Sieger aus dem Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des deutschen Buchhandels hervor.

Wer ist der beste Vorleser im Landkreis Waldshut? Wer kann am besten im Einklang mit Stimme, Betonung und Mimik überzeugen, die Zuhörer fesseln und in die gehörte Geschichte mit einbeziehen? Große Aufregung herrschte am Montagmorgen um 9 Uhr im Musiksaal der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen: In wenigen Stunden würde hier die Entscheidung um den Sieg im Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des deutschen Buchhandels gefällt werden.

Die Schüler machten es der Jury nicht leicht, am Ende war die Entscheidung knapp. Sameach Joy Daza (zwölf Jahre), vom Klettgau-Gymnasium in Tiengen, gewann mit seinem Vorlesestück aus dem Buch "Die Schatzinsel" des schottischen Autors Robert Louis Stevenson, den Kreisentscheid. Der Sechstklässler war als Schulsieger zum Kreisentscheid in der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen angetreten. 16 Schüler aus dem Landkreis Waldshut hatten sich am Wettbewerb beteiligt.

Platz zwei belegte Linh Chi Bui, Schülerin am Kolleg St. Blasien, mit ihrem Vorlesestück aus dem Buch "Insel der blauen Delphine" von Scott O'Dell, den dritten Platz belegte Tabita Fenske, von der Christlichen Schule Hochrhein, mit ihrem Text aus dem Buch "Der Schlunz" von Harry Voß. Sieger Sameach Joy Daza wird als Nächstes beim Bezirksentscheid antreten, die nächste Hürde wäre der Landesentscheid. Die Landessieger werden vom Börsenverein des deutschen Bchhandels im Juni für drei Tage zum Finale nach Berlin eingeladen. Am Vorlesewettbewerb beteiligen sich jährlich rund 60 000 Schüler.

Sieger waren sie alle bereits einmal, nämlich Schulsieger. "Ein sehr hohes Niveau, überzeugend", bescheinigte Schulleiterin Ricarda Hellmann den 16 Schülern, die aus allen Sekundarschulen des Landkreises Waldshut gekommen waren. Die Schüler lasen zuerst aus einem selbst gewählten Jugendbuch, danach aus einem gemeinsamen "Pflichtstück", ebenfalls ein Jugendbuch. Die fünf besten Schüler mussten noch einen Fremdtext lesen.

Ricarda Hellmann, Kristina Metzger, der Poetry Slammer Philipp Stroh, der vor Jahren selbst einen Kreis- und Bezirksentscheid gewonnen hatte, sowie die begleitenden Lehrkräfte aller teilnehmenden Schulen bildeten die Jury. Organisiert hatten den Wettbewerb die Deutschlehrer der Werner-Kirchhofer-Realschule, Alexandra Nicolaus, Kristina Metzger und Dominik Jahn. "Es war sehr knapp und für uns als Jury wahnsinnig schwierig, eine Entscheidung zu treffen", erklärten Hellmann und Metzger. Alle Teilnehmer erhielten einen Buchpreis und eine Urkunde.