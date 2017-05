Bad Säckingen Sachverständige: 85-Jähriger war bei Spitalplatz-Unfall nicht mehr fahrtauglich

Der wegen fahrlässiger Tötung in zwei und fahrlässiger Körperverletzung in 27 Fällen angeklagte 85-jährige Autofahrer war laut medizinischer Untersuchung zum Zeitpunkt des schweren Unfalls am Spitalplatz nicht mehr fahrtauglich. Dies bestreitet er allerdings bis heute, wie eine medizinische Sachverständige jetzt erklärt.

Der 85-jährige mutmaßliche Verursacher des verheerenden Unfalls am Spitalplatz war nach Ansicht einer medizinischen Sachverständigen zum Unfallzeitpunkt nicht mehr fahrtauglich. Körperliche Beeinträchtigungen, insbesondere die Sehfähigkeit, sowie die Einschränkung der Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit des Mannes seien derart gravierend gewesen, dass der Mann eigentlich gar nicht mehr hätte mit seinem Auto fahren dürfen, so die Einschätzung der Sachverständigen. Sie attestierte eine "generelle, altersbedingte Leistungsminderung". Diese sei insbesondere im Rahmen eines mehrschichtigen Tests zu Tage getreten: "Der Klient ist hier gar nicht über die Übungsphase hinausgekommen", so die Medizinerin. Demnach habe es an der "nötigen geistigen Flexibilität" des Mannes gefehlt, um die gestellten Aufgaben zu begreifen und zu erfüllen. Er sei nicht in der Lage gewesen, "auf komplexe Situationen richtig zu reagieren, vor allem wenn mehrere Reaktionen gleichzeitig erforderlich gewesen wären." Auch habe das Sehvermögen des Mannes "deutlich unter der Norm" gelegen habe, habe er es abgelehnt, eine Brille zu tragen.

Obwohl die körperlichen und geistigen Defizite im Rahmen der Untersuchungen offenkundig zutage getreten seien, habe der Mann deren Existenz allerdings vehement verneint: "Er war nicht bereit, Einschränkungen zu erkennen oder zu akzeptieren." Einen derartigen Fall der "Selbstüberschätzung" bezeichnete die Medizinerin als "außergewöhnlich." Insbesondere habe er auch die Verantwortung für den Unfall nachdrücklich von sich gewiesen: "Er hat erklärt, sein Anwalt habe ihm gesagt, dass der Fahrradfahrer schuld am Geschehenen sei. Außerdem hat er angekündigt, wieder Auto fahren zu wollen." Insgesamt verhalte sich der 85-Jährige nach Ansicht der Expertin deutlich anders als gewöhnlich.

"Untypisch" ist derweil offenbar auch das Verhalten der bei dem Unfall verletzten Menschen. Sieben der am schwersten verletzten Unfallopfer wurden zwischenzeitlich von Mitarbeitern der Gerichtshilfe befragt. Obwohl sie allesamt beträchtliche, nachhaltige und langwierige Verletzungen erlitten haben, die sie teilweise bis heute beschäftigen, beeinträchtigen und Behandlung erfordern, sei die Stimmung dem 85-jährigen Fahrer gegenüber überraschend gelöst. Groll oder gar Hass sei bei keinem der Opfer feststellbar gewesen, so die beiden Mitarbeiter der Gerichtshilfe. Stattdessen sei allenthalben Verständnis, ja sogar Mitleid gegenüber dem Autofahrer geäußert worden. Einige hätten allerdings eine offizielle oder persönliche Entschuldigung des Mannes erwartet. Die meisten der Geschädigten hätten die Angelegenheit in psychischer Hinsicht gut weggesteckt. Dass sich viele Opfer untereinander gekannt hätten, über gute Wurzeln in der Stadt und ihrem privaten Umfeld verfügten, hätte ihnen die Verarbeitung erleichtert.

Derweil brachte ein Ehepaar, das das Geschehen am Unfalltag vom Spitalplatz aus beobachtet hat, einen neuen Blickwinkel in den Unfallhergang. Ihre Aussage entlastete den ums Leben gekommenen Radfahrer erheblich. Denn demnach habe das Auto bereits beschleunigt, bevor der Radler ins Spiel gekommen sei. Vielmehr habe der Autofahrer den Fahrradfahrer von hinten erfasst, als er bereits in voller Fahrt auf die Durchfahrt zur Metzgergasse zugehalten hatte.

Mit Aussagen des technischen und medizinischen Gutachters wird die Beweisaufnahme heute Nachmittag abgeschlossen. Für morgen sind die Plädoyers der Anwälte sowie das Urteil vorgesehen. Der Angeklagte hatte in seiner Erklärung am Beginn des Prozesses erklärt, dass er im Rahmen des letzten Wortes möglicherweise eine persönliche Stellungnahme abgeben wird.