Bad Säckingen Sachbeschädigung: Unbekannte hinterlassen ehrere Schmierereien im Stadtgebiet

Mehrere Schmierereien haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Bad Säckingen hinterlassen. Die Polizei fahndet nach einer Gruppe Jugendlicher, die von einem der Tatorte flüchtete

Bad Säckingen – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Farbschmierereien an den Fassaden der hauswirtschaftlichen Schule und der Anton-Leo-Schule begangen. Zudem wurden Fensterscheiben beschmiert, wie die Polizei mitteilt. Auch am Rheinuferweg waren demnach Sprayer am Werk. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Am Freitag gegen 23 Uhr wurde eine Gruppe Jugendlicher an der Anton-Leo-Schule beobachtet, die sofort flüchtete, als sie sich ertappt fühlte. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Gruppe konnte nur grob beschrieben werden, so die Polizei.