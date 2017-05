Bad Säckingen SV Obersäckingen verabschiedet seine Sturmlegende

Der SV Obersäckingen hat am vergangenen Wochenende im Rahmen seines Heimspiels gegen CSI Laufenburg, was leider verloren ging, seinen langjährigen Torjäger Oracio Billeci feierlich verabschiedet.

Urlaubsbedingt war bereits das drittletzte Saisonspiel das allerletzte in der Karriere von Billeci. Natürlich traf Billeci nochmals in seinem letzten Spiel. Unvergessen werden seine 30 Tore in der Meistersaison von 2002/2003 bleiben. Billeci spielte viele Jahre beim OSV, sowie zwischenzeitlich auch beim Stadtrivalen aus Bad Säckingen, bei CSI Laufenburg und in der Schweiz bei CLI Stein. Bei all seinen Stationen und auch noch im höheren Fussballeralter bewies Billeci stets seinen Torriecher. Der SV Obersäckingen bedankt sich für unzählige Spiele und Tore – grazie Ora!