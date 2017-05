Bad Säckingen/Sisseln SÜDKURIER öffnet Türen bei DSM: Einblicke in spannende Ausbildungsbereiche

Im Rahmen der Aktion "SÜDKURIER öffnet Türen" bieten wir eine exklusive Führung bei der DSM in Sisseln. Themenschwerpunkt ist Ausbildung. Diesbezüglich hat das Chemieunternehmen eine Menge zu bieten.

Bad Säckingen/Sisseln – Das DSM-Werk in Sisseln ist nicht nur die weltweit größte Produktionsanlage für Vitamin E sondern mit seinen 1000 Mitarbeitern auch einer der größten Arbeitgeber im deutsch-Schweizer Grenzgebiet. Unter dem Schwerpunktthema "Ausbildung bei der DSM" bietet der SÜDKURIER am Dienstag, 13. Juni, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene exklusiv die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu werfen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Beginn ist um 18 Uhr. Eine Anmeldung zu dem außergewöhnlichen Einblick im Rahmen der Aktion "Der SÜDKURIER öffnet Türen" ist ab sofort möglich.

Zukunftsweisende Technik und eine einzigartige Unternehmenskultur, eine enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Forschung und präzisen Produktionsprozessen. All das zählt die Firma DSM zu ihren Erfolgsfaktoren. Doch das Unternehmen ist auch einer der Top-Ausbilder in der Nord-Westschweiz. Gut 50 Auszubildende absolvieren dort in verschiedenen Berufsfeldern ihre Lehre. Im Rahmen ihres Besuchs haben die SÜDKURIER-Leser Gelegenheit, sich ein Bild von drei Berufsbildern zu machen – Automatiker, Laborant und Chemie- und Pharmatechnologe. Aufgeteilt in drei Gruppen haben die Besucher die Möglichkeit, jeweils eine Besichtigung der jeweiligen Abteilungen und der dortigen Arbeitsbereiche zu erleben. Zuvor gibt das Unternehmen einen generellen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten und -anforderungen.

Der konkrete Programmablauf für den Besuch sieht so aus: Die Teilnehmer reisen eigenständig zum DSM-Werksgelände in Sisseln an. Um 17.45 Uhr können sie sich an der Hauptpforte anmelden. Die Begrüßung ist um 18 Uhr. Um Anschluss gibt es eine kurze Präsentation des Unternehmens und der Ausbildungsmöglichkeiten, bevor dann die eigentliche Führung beginnt. Voraussichtliches Ende des Besuchs ist gegen 20 Uhr.

Wichtig ist, dass die Teilnehmer an der Unternehmensbesichtigung geschlossene und feste Schuhe tragen. Aus Sicherheitsgründen sind High Heels oder Sandalen nicht gestattet. Vor der Führung werden die Besucher mit Schutzhelm, Spezialbrillen und Besuchermänteln ausgestattet.

Das Produktionswerk der DSM in Sisseln wurde übrigens 1965 gegründet. Das Areal umfasst 889000 Quadratmeter. Allein 100 der 1000 Mitarbeiter in Sisseln sind in der Forschung tätig. An diesem Standort produziert DSM Vitamine, Pharmazeutika, Stoffe für die kosmetische Industrie und Nahrungsergänzungsmittel. Neben den Ausbildungsberufen, die das Unternehmen bei dem exklusiven Firmenrundgang vorstellen wird, werden auch Anlagen- und Apparatebauer, Polymechaniker und Logistiker ausgebildet.

Anmeldung

Die exklusive Führung für SÜDKURIER-Leser mit dem Schwerpunkt "Ausbildung bei der DSM" im Werk Sisseln ist am Dienstag, 13. Juni. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr an der Hauptpforte. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Anmeldungen sind ab sofort per Post, Fax und E-Mail möglich. Kontakt: SÜDKURIER-Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen; Fax: 07761/56045190; Mail: saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Wichtig: Aus Sicherheitsgründen gelten strikte Vorschriften im Bezug auf das Schuhwerk. die Teilnehmer sollten auf jeden Fall geschlossenes, festes Schuhwerk tragen. Vor Ort werden sie zudem mit Schutzhelmen, – brillen und Besuchermänteln ausgestattet.