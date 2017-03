Bad Säckingen SÜDKURIER-Reise ins Skisprung-Paradies

Ende April geht es für unsere Leser ins Kleinwalsertal und nach Oberstdorf

Die Reihe der SÜDKURIER-Reisen geht auch im Jahr 2017 weiter: Mehrere tausend Leser haben in den vergangenen fünf Jahren das Angebot der exklusiven Tagesfahrten, die unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Busunternehmen Zimmermann Reisen und dem Hochrhein-Anzeiger organisiert, wahrgenommen. Unsere erste Fahrt des Jahres 2017 ist die 20. SÜDKURIER-Reise. Zu diesem Jubiläum bieten wir erstmals eine Zwei-Tages-Fahrt am 29. und 30. April zum Sonderpreis an. Unsere Leser erleben ein einzigartiges und unvergessliches Wochenende zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Eine Premiere ist auch das Reiseziel: Zum ersten Mal führt eine SÜDKURIER-Reise nach Österreich, genauer gesagt ins Kleinwalsertal im Bundesland Vorarlberg. Bei einem Zwischenstopp auf der Hinreise ist die Besichtigung einer Brauerei sowie ein anschließender zünftiger Imbiss vorgesehen. Das Abendessen gibt es am Zielort, im Aparthotel Kleinwalsertal, eingebettet in eine grandiose Landschaft mit majestätischen Bergen. Das Drei-Sterne-Superior-Hotel verfügt über ein Hallenbad und großzügige Wellnesslandschaft. Die Region zählt zu den beliebtesten österreichischen Urlaubsdestinationen und bietet zu jeder Jahreszeit attraktive Angebote. Wer hier seine Ruhe in der Natur sucht, kommt genauso auf seine Kosten wie Wanderer, Kletterer oder sportlich ambitionierte Mountainbikefahrer.

Das idyllische Kleinwalsertal ist aufgrund seiner geographischen Lage nur von der bekannten deutschen Wintersportgemeinde Oberstdorf aus zu erreichen. Dieser Ort bildet das zweite spektakuläre Ziel unserer Jubiläumsfahrt. Nach dem ausgiebigen Frühstück im Aparthotel steht die Besichtigung der Erdinger Arena mit der spektakulären Skisprungschanze auf dem Programm. Weltbekannt ist die Schattenbergschanze durch die internationale Vierschanzentournee, die seit 1953 in Oberstdorf stattfindet. Mit dem Schrägaufzug und Lift geht es zur Panorama-Plattform auf den Schanzenturm. Hier genießen Sie den atemberaubenden Blick von der Skiflugschanze, wie ihn sonst nur die Skispringer erleben. Einen herrlichen Blick über die gesamte Schanzenanlage mit ihren ingesamt fünf Skisprungschanzen gibt es auch von der Sonnenterrasse des Oberstdorfer Skimuseums, in dem man interessante Einblicke in die Geschichte des Wintersports erhält.

Die Rückfahrt am Sonntagnachmittag führt über das Bodenseegebiet an den Hochrhein sicher in die Heimatorte.



Buchung

Die zweitägige SÜDKURIER-Jubiläumsfahrt am 29. und 30. April kostet pro Person 229 Euro (Halbpension), EZ-Zuschlag 15 Euro. Inklusive sind die Brauereibesichtigung sowie der Imbiss, der Eintritt in die Erdinger Arena mit Skimuseum und Skisprungschanze, sowie der kostenlose Taxi-Transfer am Hochrhein. Buchung bei Zimmermann Reisen, Untere Flüh 7, 79713 Bad Säckingen oder in allen Zimmermann-Reisebüros der Region in Bad Säckingen, Rheinfelden oder Wehr. Außerdem unter der Telefonnummer 07761/9 23 70 oder unter www.reisering.com