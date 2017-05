Bad Säckingen SÜDKURIER-Leserreise: Teilnehmer genießen Schöne Aussichten

Die zweite SÜDKURIER-Leserreise bot den Teilnehmern mediterranes Klima und Schnee. Die Leser genossen das frühlingshafte Klima am Genfer See und mussten sich auf dem 2000 Meter hohen Rochers-de-Naye warm anziehen.

Bad Säckingen – Montreux, die mondäne Stadt am Genfer See mit ihren eleganten Prachtbauten aus der Belle Epoque, war Ziel der zweiten Lesereise von SÜDKURIER und Zimmermann Reisen in Bad Säckingen. Montreux, wegen des mediterranen Klimas auch Hauptstadt der Waadtländer Riviera genannt, ist vor allem durch seine Jazz Festivals bekannt. Die Stadt liegt zu Füßen des 2042 Meter hohen Hausbergs Rochers-de-Naye in den Waadtländer Voralpen, oberhalb von Veytaux und Villeneuve. Bei guter Sicht sind vom Gipfel aus die Waadtländer, Walliser, Berner und französischen Alpen zu sehen. 226 Leser nahmen an der Fahrt mit drei Bussen und einem Doppeldecker Bus teil.

Über Bern und Fribourg führte die Fahrt an den malerischen Genfer See, unterbrochen von dem traditionellen Sektfrühstück auf halbem Weg. Bei Sonnenschein und herrlichem Frühlingswetter spazierten die Leser durch Montreux, flanierten entlang der nicht enden wollenden blumengesäumten Seepromenade, die von Vevey über Montreux bis zum Schloss Chillon führt. Gespannte Erwartungshaltung herrschte während der gemütlichen, 54 Minuten dauernden Fahrt mit der Zahnradbahn hinauf auf den Rochers-de-Naye. Jede Kurve bot einen anderen fantastischen Ausblick auf das sich immer weiter entfernende Montreux und den blauen See, um so höher sich die Bahn ihren Weg durch die wunderschöne Natur via Glion und Caux nach oben zum Gipfel bahnte. Sonnenschein in einer Kurve, in der nächsten plötzlich Nebel und schneeverhangene Bergwelt – Sonne und Schnee wechselten sich ab, bis Letzteres überwog.

Wetterkapriolen pur, von der Sonne in die Weltuntergangsstimmung, keine Sicht nach unten, selbst die Murmeltiere hatten sich versteckt. Dafür ließen sich die Teilnehmer das im Reisepreis inbegriffene, leckere Mittagessen schmecken und informierten sich in der Ausstellung über die verschiedenen Murmeltierarten. Auf der Rückfahrt mit der Bahn konnte noch einmal die grandiose Sicht hinunter nach Montreux genossen werden. Im Tal warteten bereits die Zimmermann Busse für die Heimreise.