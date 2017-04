Bad Säckingen SÜDKURIER-Leserreise: Frühlingsgefühle in den Alpen

SÜDKURIER-Leserreise: Frühlingsgefühle in den Alpen

Am Samstag, 20. Mai, geht es mit der Zahnradbahn von Montreux auf den über 2000 Meter hohen Rochers-de-Naye.

Eine traumhafte Stadt mit mediterranem Klima und ein über 2000 Meter hoher Berggipfel – das sind die Gegensätze, die die Teilnehmer unserer zweiten SÜDKURIER-Reise am Samstag, 20. Mai, erleben können. Als Ziel hat unser Partner Zimmermann Reisen diesmal Montreux sowie den 2042 Meter hohen Rochers-de-Naye mit seinem markanten Gipfel ausgesucht.

In den komfortablen Zimmermann-Bussen geht es über Bern und Fribourg an den Genfersee nach Montreux. Die malerische Stadt im Kanton Waadt ist nicht nur bekannt für das weltberühmte Jazzfestival, sondern auch für das besonders milde Klima. Bei einem Aufenthalt haben unsere Leser die Gelegenheit, die zauberhafte Stadt kennenzulernen und an der Uferpromenade zu flanieren und die subtropische Vegetation zu bestaunen.

Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes wird dann die Fahrt mit der Zahnradbahn zum Rochers de Naye auf 2042 Meter. Diese klettert ganz gemächlich mehr als 1600 Meter Höhenunterschied hinauf – vorbei an Feldern, Dörfern und Wäldern. In etwa 55 Minuten – die allein schon den Abstecher wert sind – wird die Bergstation erreicht, wo bei einem atemberaubenden Ausblick auf den Genfer See und die umliegende Bergwelt schon das Mittagessen wartet. Vom Gipfel sind die Waadtländer Alpen, die Walliser und Berner Alpen, ja sogar die französischen Alpen zu sehen. Bei einem Spaziergang können Sie die Murmeltiere im Park „Marmottes Paradis“ beobachten oder den Alpengarten „La Rambertia“ besuchen.

Buchung

