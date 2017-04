Bad Säckingen SÜDKURIER-Leser besichtigen Tunnel-Baustelle

Kommende Woche startet die Aktion "SÜDKURIER öffnet Türen". Ziel ist die große Eisenbahntunnelbaustelle am Bözberg.

Das Interesse war riesig: Viele Leserinnen und Leser wollen gemeinsam mit dem SÜDKURIER die große Tunnelbaustelle am Bözberg besichtigen. Am Donnerstag nächste Woche ist es soweit, da startet unsere Aktion "der SÜDKURIER öffnet Türen". Leider ist die Zahl der Teilnehmer auf 20 Personen begrenzt, sodass das Los entscheiden musste. Die glücklichen Einsender erhalten spätestens im Laufe des heutigen und morgigen Tages telefonisch Bescheid von uns.

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bauen durch den Bözberg, keine 20 Kilometer Luftlinie von Bad Säckingen entfernt, einen neuen, fast drei Kilometer langen, doppelspurigen Eisenbahntunnel. Für Donnerstag, 20. April, von 10 bis 12 Uhr lädt die SBB exklusiv zwei Besuchergruppen des SÜDKURIER zu Führungen über die Baustelle und hinein in den bereits mehrere hundert Meter tiefen Tunnel ein. Die Teilnehmer dürfen gespannt sein. Herzstück der Baustelle ist übrigens die „S1012 Bözberg“ – eine 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine, Durchmesser: gigantische 12,36 Meter.

Grund für den neuen Tunnel ist der Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Basel und der italienischen Grenze. Das Ziel: Es sollen mehr Güter auf die Bahn. Das Projekt nennt sich der „Vier-Meter-Korridor“. Denn die Lkw-Container haben mittlerweile Ausmaße angenommen, dass sie zu hoch sind für insgesamt 20 Tunnel auf der 270 Kilometer langen Strecke bis nach Italien. Deshalb werden diese Tunnels entweder aufwendig erweitert, oder es gibt wie im Fall des Bözbergtunnels einen kompletten Neubau. Das Tunnel-Projekt kostet 350 Millionen Franken und soll in den nächsten drei Jahren vollendet werden.

Treffpunkt für alle gezogenen Teilnehmer der SÜDKURIER-Veranstaltung ist auf dem Parkplatz bei der Baustelle. Sie alle erhalten Anfang kommender Woche eine Anfahrtsskizze, einen Zeitplan sowie die entsprechenden Sicherheitshinweise von uns per Email zugesandt. Für die SÜDKURIER-Leser steht bei der Besichtigung Sicherheit an erster Stelle. Wir werden von der SBB deshalb vor Ort versorgt mit dem entsprechenden Outfit: Ausgerüstet mit Helm, Overall, Gummistiefel mit Stahlkappe und Gehörschutz geht es auf den Rundgang tief in den Berg hinein.