SÜDKURIER-Leser besichtigen Bözberg-Tunnelbaustelle

Die Schweizerischen Bundesbahnen laden 20 Leser unserer Zeitung zur Führung auf die große Baustelle ein. Machen Sie mit.

Der SÜDKURIER Bad Säckingen unternimmt mit seinen Lesern eine ganz besondere Aktion. Mit 20 Personen besuchen wir die große Tunnelbaustelle am Bözberg. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bauen dort keine 20 Kilometer Luftlinie von Bad Säckingen entfernt einen neuen, fast drei Kilometer langen, doppelspurigen Eisenbahntunnel.

Am Donnerstag, 20. April, von 10 bis 12 Uhr lädt die SBB exklusiv zwei Besuchergruppen des SÜDKURIER zu Führungen über die Baustelle und hinein in den bereits mehrere hundert Meter tiefen Tunnel ein. Herzstück der Baustelle ist übrigens die „S1012 Bözberg“ – eine 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine, Durchmesser: 12,36 Meter.

Die Schweizerischen Bundesbahnen bauen derzeit die Strecke zwischen Basel und der italienischen Grenze aus, um mehr Güter auf die Bahn zu bekommen. In diesem Zuge gibt es eine ganze Reihe von Baumaßnahmen, aber der neue Bözbergtunnel ist das größte Einzelprojekt. Es nennt sich der „Vier-Meter-Korridor“. Denn die Lkw-Container haben mittlerweile Ausmaße angenommen, so dass sie zu hoch sind für insgesamt 20 Tunnel auf der 270 Kilometer langen Strecke bis nach Italien. Deshalb werden diese Tunnel erweitert, oder es gibt wie im Fall des Bözbergtunnels einen Neubau. Das Projekt kostet 350-Millionen-Franken und soll in den nächsten drei Jahren vollendet werden.

Die Mineure auf der Tunnelbaustelle arbeiten im Dreischichtbetrieb, also rund um die Uhr und graben sich täglich tiefer in den Berg. Für die SÜDKURIER-Leser steht bei der Besichtigung Sicherheit an erster Stelle. Denn die Arbeiten laufen weiter. Wir werden von der SBB vor Ort beim Treffpunkt in Schinznach-Dorf versorgt mit dem entsprechenden Outfit: Ausgerüstet mit Helm, Overall, Gummistiefel mit Stahlkappe und Gehörschutz geht es auf den Rundgang. Schritt für Schritt wird es dann mit dem Führer in den langen Tunnel gehen, wo den SÜDKURIER-Lesern dann die einzelnen Arbeitsschritte bei einem Tunnelbau erklärt werden.

Im Dezember 2020 sollen die ersten Züge fahrplanmäßig den neuen Tunnel durchqueren. Der alte Bözberg-Eisenbahntunnel, der seit 1870 in Betrieb ist, wird nach der Eröffnung der neuen 2,7 Kilometer langen Doppelspurröhre zu einem Dienst- und Rettungsstollen umgerüstet.

Leser können sich ab sofort anmelden. Melden sich mehr Teilnehmer an, als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Teilnehmer gezogen. Es gilt im Übrigen eine Altersbegrenzung. Die Teilnehmer müssen laut SBB-Richtlinien mindestens zwölf Jahre alt sein.

Anmeldung

SÜDKURIER-Leser haben am Donnerstag, 20. April, zwischen 10 und 12 Uhr exklusiv die Möglichkeit die Tunnelbaustelle im Bözberg zu besichtigen. Interessenten können sich ab sofort bei der SÜDKURIER-Redaktion Bad Säckingen per Post, per Fax oder per E-Mail bewerben. Kontakt: SÜDKURIER-Redaktion Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen; Fax 07761/56045190; E-Mail saeckingen.redaktion@suedkurier.de.

Die Gruppengröße ist begrenzt auf zehn Personen, es werden zwei Gruppen gebildet. Bei zu großem Andrang entscheidet das Los. Das Mindestalter liegt bei zwölf Jahren. Über weitere Details wie Anfahrt und Treffpunkt werden wir in den nächsten Ausgaben informieren.