Bad Säckingen SÄK-Kennzeichen: Derzeit höchstens ein unbekömmliches Placebo

Kaum etwas ist so unverwüstlich und beschäftigt die Leute in so schöner Regelmäßigkeit wie das SÄK-Kennzeichen. Doch Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl möchte dieses Fass momentan nicht unbedingt aufmachen. Und das hat wohl vor allem medizinische Gründe.

In der Kommunalpolitik gibt es Themen, die irgendwann aufploppen, heiß diskutiert werden und dann in der Versenkung verschwinden, nur um bei der nächsten passenden oder unpassenden Gelegenheit wieder an die Oberfläche zu kommen und die gleiche Reaktion hervorzurufen. Das SÄK-Kennzeichen ist hierfür ein Musterbeispiel.

Ziehen wir mal einen Vergleich: Das Thema "Retro-Kennzeichen" wurde in vielen anderen Landkreisen ja mit wenig Aufwand vom Tisch der Entscheider gebracht. Da haben die zuständigen Stellen ohne viel Federlesens zugestimmt. Das war schnell gemacht, und es hat den besagten Stellen Pluspunkte gebracht, denn auf diese Weise waren die Bürger einfach zufriedenzustellen. Und im Zweifel hat es ein paar Euro extra in die Kreiskasse gespühlt, denn der Retro-Kennzeichen-Liebhaber ist ja gerne bereit, für sein Wunschkennzeichen etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Ganz so easy geht es bekanntlich im Landkreis Waldshut nicht. Was hat das SÄK-Kennzeichen hier nicht schon für Emotionen und Zündstoff hervorgerufen? Ganze Generationen von Politikern haben sich schon die Zähne ausgebissen. Und die Chancen stehen gut, dass sich noch weitere Generationen daran abarbeiten dürfen.

Doch die Bürger werden nicht müde SÄK zum Thema zu machen. Jüngst hielt im Gemeinderat ein alteingesessener Bad Säckinger wieder ein flammendes Plädoyer für das Kennzeichen. Ein touristisches Aushängeschild sei es, eine ganz spezielle, überall gern gesehene Eigenheit. Mehr noch: Es wäre inzwischen auch ein politisches Symbol, argumentierte der Bürger. Ein Zeichen der Handreichung und des Entgegenkommens des Ostens zugunsten des Westens. Und so etwas wäre um so höher einzuordnen, wenn man die aktuell scharf geführten Debatten bedenke, die rund um die Zukunft der Gesundheitsversorgung geführt werden.

Bürgermeister Alexander Guhl ist ja bekanntlich selbst ein bekennender SÄK-Fan. Dennoch zeigte er sich dieses Mal zurückhaltend. Aktuell lasse er lieber die Finger davon. Denn die Gefahr sei groß, dass SÄK vom Kreis als Trostpflaster verabreicht werde, während das Krankenhaus endgültig und unwiederbringlich kassiert werde. Das wäre aus Sicht einer Kur- und Gesundheitsstadt so etwas wie ein Placebo, das zunächst wirkungsvoll scheint, dann aber schwerwiegende Nebenwirkungen nach sich zieht.

