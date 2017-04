Bad Säckingen Ruhiges Jahr beim Tennisclub Harpolingen-Rippolingen

Vorstand wird bei Teilwahlen bestätigt. Die stabile Mitgliederzahl stimmt positiv. Am 27. Mai plant der Verein einen Aktionstag unter dem Motto “Sport im Dorf“.

Harpolingen – Auf ein eher ruhiges Jahr konnte der Tennisclub Harpolingen-Rippolingen bei der Jahreshauptversammlung im Harpolinger Rathaus zurückblicken. Die Wahlen demonstrierten eindrucksvoll die Kontinuität im Vorstand. So bestätigten die Anwesenden einstimmig den Kassierer Norbert Beyrle und den Vorsitzenden Bernd Schirmer für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern.

Erfreulich bezeichnete Bernd Schirmer in seinem Bericht die stabile Mitgliederzahl. Den vier Austritten stehen vier Neuanmeldungen gegenüber. Mit Blick in die Zukunft waren sich die Mitglieder darin einig, mit einem Tennis-Aktionstag unter dem Motto “Sport im Dorf“ am 27. Mai die Bevölkerung von Harpolingen und Rippolingen einzuladen, den Tennisverein kennenzulernen. Alle Interessierten können an diesem Termin unverbindlich selbst Tennis ausprobieren. Tennisschläger und Bälle können ausgeliehen werden. Mitzubringen sind Turnschuhe und Sportbekleidung.

Um als Verein im Gespräch zu bleiben ist geplant auf dem Vereinsgelände ein Banner anzubringen mit Informationen über den Tennisclub. In seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr bezeichnete Schirmer die Frequentierung der Anlage als normal. Als äußerst schwierig nannte er einen Trainer für die Erwachsenen zu finden. Er informierte über den Stand der Arbeiten an der Vereinshütte. So wurde im vergangenen Jahr die Pflasterung des Vorplatzes beim Zugang zum Geräteraum fertiggestellt sowie an der langen Seite der Hütte das Kiesbett zur Ableitung des Regenwassers aufgefüllt. Über großes Interesse der Jugendlichen im Verein am Tennissport berichtet Jugendwart Eckhard Bollhauer.

Ein jährlicher Höhepunkt ist das Sommercamp. In diesem Jahr findet es am 24. und 25. Juni statt. Während am Samstag vor allem trainiert wird, finden am Sonntag in Form eines Jugendschleifchenturniers die Spiele statt. Das Camp endet mit einem Sommerfest.

Zuständig für die gesamte Tennisanlage ist der stellvertretende Vorsitzende Harald Tröndle. Er teilte mit, dass der Platz sich nach den Instandsetzungsarbeiten wieder in einem einwandfreien Zustand befindet und bei entsprechender Witterung ab sofort bespielbar ist. Er regte einen Arbeitseinsatz am Wochenende an, um Pflegemaßnahmen durchzuführen.

In Vertretung des Kassierers Norbert Beyrle teilte Vorsitzender Bernd Schirmer die Finanzsituation mit. Kassenprüfer Oliver Fischer bestätigte dem Kassierer eine einwandfreie Buchhaltung. Bei den Ausgaben ist die Instandhaltung des Platzes und das Mähen des Rasens der größte Posten.

Der Tennisclub Harpolingen-Rippolingen besteht seit 1989. Ihm gehören 50 aktive Mitglieder, davon 20 Jugendliche und 30 Passivmitglieder an. Der Vorstand: Bernd Schirmer (Vorsitzender), Harald Tröndle (stellvertretender Vorsitzender), Monika von Lersner (Schriftführerin), Norbert Beyrle (Kassierer) und Eckhard Bollhauer (Jugendwart). Informationen erteilt Vorsitzender Bernd Schirmer, Kontakt per E-Mail (beschirmer@gmx.de), oder unter der Telefonnummer 07763/70 44 44.