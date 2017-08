Bad Säckingen Ruhestörer muss in Gewahrsam genommen werden

Einem Platzverweis wollte der Mann nicht folgen, weswegen die Beamten ihn auf das Polizeirevier bringen mussten.

Vier Männer haben in der Nacht von Montag auf Dienstag laut Polizei die Ruhe der Anwohner des Bahnhofes gestört. Trotz mehrmaliger Aufforderungen durch einen Anwohner sei keine Besserung eingetreten, weswegen die Polizei verständigt wurde. Die Beamten trafen vier Männer im Alter zwischen 46 und 53 Jahren an, die Bier tranken. Auf ihr Verhalten angesprochen, zeigten sich alle uneinsichtig und grölten weiter. Die Polizisten erteilten Platzverweise, doch die Männer bewegten sich absichtlich nur langsam weg. Letztlich wurde von der Streife nachgeholfen, die Personen wurden weggedrängt. Nur für einen war dies immer noch nicht verständlich genug. Er kehrte wieder zurück, weshalb er den Rest der Nacht in einer Zelle des Polizeireviers verbringen musste. Zudem werden gegen ihn Anzeigen wegen Nichtbefolgen eines Platzverweises und Verweigerung der Personalienangabe erstattet. Die Gebühren für den Polizeieinsatz und für die Übernachtung in der Zelle kommen noch dazu.