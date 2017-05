Bad Säckingen Rückkehr nach Altötting: Letzte Ordensschwestern verlassen Bad Säckingen

Die drei Ordensschwestern Bernarda, Gudrun und Clementine sind im katholischen Gemeindeleben von Bad Säckingen ebenso bekannte wie beliebte Gesichter. In wenigen Monaten werden sie die Stadt verlassen und in ihr Altöttinger Mutterhaus zurückkehren. Damit beendet der Orden vom Heiligen Kreuz nach 160 Jahren endgültig sein Engagement am Hochrhein.

Bad Säckingen – Es ist das Ende einer Ära: Exakt 160 Jahre nachdem der Orden vom Heiligen Kreuz sein erstes Kinderheim in Bad Säckingen eröffnet hat, wird die Außenstelle am 16. Juli wieder geschlossen. Dann werden die drei letzten verbliebenen Schwestern Bernarda, Gudrun und Clementine die Stadt feierlich verabschiedet und in ihr Mutterhaus nach Altötting zurückkehren. Das gab Dekan und Münsterpfarrer Peter Berg am Rande der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung bekannt. Wie Berg im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, wird das Wohnhaus der Schwestern vom Orden gekauft. Die vormals dem Orden gehörenden Liegenschaften und Immobilien befänden sich seit einigen Jahren bereits im Besitz der Stiftung St. Fridolin.

Der Weggang des Ordens sei ein Verlust für die katholische Gemeinde, so Berg: "Die Schwestern haben vieles bewerkstelligt und das Gemeindeleben auf vielfältige Weise bereichert." Gleichwohl könne er die Entscheidung des Ordens, die Außenstelle Bad Säckingen aufzulösen, nachvollziehen. Denn die personelle Situation habe sich in den vergangenen Jahren sukzessive zugespitzt. Waren zum Beginn seiner eigenen Tätigkeit noch rund 20 Schwestern in der Stadt tätig, sind es nun noch drei. "Und wie in vielen Bereichen der Kirche fehlt es an Nachwuchs", so Berg.

Von Beginn an war der ursprünglich im Schweizer Menzingen beheimatete Orden in der Betreuung von Heimkindern in Bad Säckingen und Rickenbach aktiv. Nachdem diese Aufgabe bereits vor etlichen Jahren die Caritas-Abteilung Pro Juve übernommen hatte, waren die Schwestern vorwiegend seelsorgerisch in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg tätig. So ist Gemeindereferentin Schwester Bernarda – seit 16 Jahren in Bad Säckingen tätig – mit viel Herzblut in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv, kümmert sich um Ministranten und Kommunionsunterricht. Schwester Gudrun ist seit 46 Jahren am Hochrhein, davon 33 in Bad Säckingen. Sie ist derzeit Krankenhausseelsorgerin und Messnerin in Heilig Kreuz. Schwester Clementine, war früher 30 Jahre lang Erzieherin in Rickenbach, wurde zwischenzeitlich nach Bayern abgeordnet und kümmert sich seit ihrer Rückkehr an den Hochrhein vor fünf Jahren um den Haushalt in dem Schwesternheim und ehrenamtlich um Senioren in Heimen.

Die Seelsorgeeinheit stehe nun vor der Aufgabe, eine geeignete Nachfolge zu finden, so Berg. Für die Klinikseelsorge sei dies bereits gelungen. Die Wehrer Pastoralreferentin Anja Drechsle werde diese Aufgabe im Herbst übernehmen.

Die Schwestern selbst sehen dem bevorstehenden Weggang aus Bad Säckingen durchaus mit gemischten Gefühlen entgegen, wie Schwester Gudrun erklärt. "Nach 46 Jahren ist die Region für mich natürlich ein großes Stück Heimat geworden." Im Sommer feiere sie Goldene Profess – und muss zeitgleich noch einmal neu anfangen: "Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Versetzung wegstecken werde", sagt sie. Und dennoch sieht sie den Umzug nach Altötting auch als Chance, als "Möglichkeit zur Neuorientierung".