Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule: Viel Lob für Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl

Nach der Podiumsdiskussion an Rudolf-Eberle-Schule zur Bundestagswahl ziehen die Organisatorinnen Annalena Käser und Eva-Maria Herbstreit zufrieden Bilanz. Lehrer Franz Stortz lobte die Schülerinnen für die Organisation und den Mut, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Bad Säckingen – Als vollen Erfolg dürfen Annalena Käser und Eva-Maria Herbstreit, Schülerinnen der Klasse 12/I des Wirtschaftsgymnasiums, die von ihnen organisierte Podiumsdiskussion am Montag in der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen verbuchen. Die Schüler im Alter von 18 bis 21 Jahren zeigten sich begeistert, die Politiker und nominierten Kandidaten für die Bundestagswahl hautnah erleben zu können, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Das, wofür die Politiker von CDU, SPD, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD stehen, ihre politische Ziele und Ideale, klar und deutlich vor Augen geführt zu bekommen, schaffte für viele der jungen Menschen, die bei der Bundestagswahl an die Wahlurnen treten werden, Klarheit, in welche Richtung ihre Entscheidung gehen wird. Aber auch, wohin sie nicht gehen wird – die AfD. Wurde deren Politik zuvor schon abgelehnt, ist sich jetzt fast jeder Schüler sicher, dass die Partei seine Stimme nicht erhalten wird.

Die Umfragebox zur Bundestagswahl im Foyer der Schule ist gut gefüllt, rund 50 Schüler beteiligten sich, weitere wollen ihre Stimmen abgeben. Herbstreit und Käser, die Ablauf und Organisation der Podiumsdiskussion im Zuge ihrer GFS-Arbeit (Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen) selbstständig stemmten, hatten Flyer für eine Umfrage zur Bundestagswahl vorbereitet, inklusive Kurzinfo bezüglich der politischen Ziele der einzelnen Kandidaten. "Wir haben nicht gedacht, dass so viele mitmachen würden. Viele haben in der Umfrage angegeben, sie hätten jetzt ein besseres Wahlverständnis, seien besser informiert“, erzählen Annalena Käser und Eva-Maria Herbstreit.

Die Schüler sollten anonym angeben, für welche Partei sie sich vor der Podiumsdiskussion entschieden hätten, für welche im Anschluss, ob sie hernach ein besseres Wahlverständnis gehabt hätten, sich das Bild einzelner Parteien verändert hätte und welcher Politiker am meisten überzeugte. „Ich denke, für viele war es ein Einstieg. Sie werden das politische Geschehen jetzt sicher besser verfolgen“, ist sich Franz Stortz sicher, der an der Rudolf-Eberle-Schule Geschichte, Gemeinschaftskunde und Religion unterrichtet. Ihm gefiel, dass die Schüler bei der Diskussionsrunde „sehr konzentriert“ waren.

Der Vorschlag einer Podiumsdiskussion in der Klasse kam von Stortz. „Wir nahmen im Fach Geschichte das Thema Politik und Parteien durch“, sagen sie Organisatorinnen. „Die beiden haben sofort zugegriffen“, sagt Franz Stortz. „Wir sind in dem Alter, wo wir wählen und wissen müssen, wen“, begründet Eva-Maria Herbstreit die Entscheidung. Beide haben vor den Weihnachtsferien mit den Vorbereitungen begonnen, überlegten sich den Aufbau der Diskussion, kontaktierten Politiker und schrieben E-Mails. Der Schriftwechsel sei mit ihm und der Schulleitung abgesprochen gewesen, bekam so „einen offiziellen Charakter“, so Stortz. Unterstützung erhielten die Schülerinnen von ihrer Klasse sowie von der multikulturell besetzten Technik-AG der Schule.

Stortz ist beeindruckt von der Leistung der Mädchen: "Mutig, sich so einzusetzen. Sehr selbstständig gemacht, nicht nur reine Internetrecherche.“ Auch Schulleiter Hans-Peter Hess war von der Podiumsdiskussion beeindruckt: "Die Schüler haben verinnerlicht, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft und eine solche Schule sind, leben das Miteinander wie selbstverständlich. Ich denke, dass zu dieser Meinungsbildung auch die Einrichtung einer sogenannten Flüchtlingsklasse an der RES beigetragen hat. Die anderen Jugendlichen sind jetzt eben nicht die Anderen, sondern welche von uns. Ich freue mich sehr, dass solche Wortmeldungen gekommen sind und ich bin stolz auf unsere Schüler!“