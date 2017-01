Bad Säckingen Rolf Miller kommt am 29. Januar ins Gloria-Theater

Rolf Miller kommt am 29. Januar ins Gloria-Theater

Rolf Miller kommt mit seinem neuen Programm "Alles andere ist primär" am 29. Januar ins Gloria-Theater nach Bad Säckingen. Für den Auftritt des Kabarettisten gibt es noch Karten.

Bad Säckingen – Kabarettist Rolf Miller kommt am Sonntag, 29. Januar, ins Gloria-Theater nach Bad Säckingen. Dort präsentiert er sein viertes und neuesten Bühnenprogramm “Alles andere ist primär”. Es gibt noch einige Tickets im Vorverkauf. Egal, ob er sich zu politischen oder alltäglichen Themen äußert, der Kabarettist Rolf Miller schafft es laut Pressemitteilung des Gloria-Theaters wie kein anderer, mit sehr wenigen Worten sehr viel zu sagen. Seine Andeutungen und unvollendeten Sätze zeichnen ihn aus und brachten ihm bereits eine Vielzahl von Kabarett- und Kleinkunstpreisen ein.

Rolf Miller ist Dauergast in Fernsehsendungen wie “Ottis Schlachthof“ oder “SWR Spätschicht“ und trifft mit seinen TV-Auftritten genauso ins Schwarze wie bei seinen Live-Auftritten auf der Bühne. Er begeistert die Zuschauer mit verdrehten Sprichwörtern und Redensarten, die er sich genauso zurechtlegt, wie er sie gerade braucht. In seinem Programm “Alles andere ist primär“ stellt er fest: „Reden ist schweigen und Silber ist Gold“. Dies hat sich auch seine Bühnenfigur zu Herzen genommen, denn sie neckt das Publikum nicht nur mit ihren Einfällen, sondern alleine durch die Tatsache, dass sie so ist, wie sie ist – eine Nervensäge.

Rolf Millers Bühnenfigur ist die Art Mensch, die anderen furchtbar auf den Zeiger geht und es nicht bemerkt. Wäre man gezwungen ihr zuzuhören, fühlte man sich als Opfer. Lauscht man ihren Worten aber vom sicheren Zuschauerraum aus, wird man zum Täter – und darf lauthals lachen. Damit wird das Abseits der Bühne zum Pointenbunker und Rolf Miller zum besten wortkargen Unterhalter, den die Welt je gesehen hat. Seine oft abrupt endenden Sätze offenbaren Gedankenbrüche und sorgen für Extra-Komik. “Hinter der Pause lauert die Pointe“, urteilte die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises. Gerade die Momente der Stille in Millers Show braucht es, damit das Publikum Zeit zum Losprusten hat.

Rolf Miller tritt am 29. Januar um 18.30 Uhr im Gloria-Theater auf. Die Karten (zwischen 26 und 35 Euro) gibt es im Gloria-Theater (Telefon 07761/64 90), im Internet (www.gloria-theater.de) oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.