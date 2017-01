Bad Säckingen Rippolingen: Ortsvorsteher dankt Feuerwehr

Friedrich Schupp lobt den Einsatz der Rippolinger Wehrleute und überreicht Abteilungskommandant Robert Vogt ein selbst gebautes Feuerwehr-Modellauto.

Die Mitglieder der Feuerwehr-Abteilung Rippolingen blickten bei der Hauptversammlung auf ein abwechslungsreiches Jahr 2016 zurück. Dazu gehörten neben der Probenarbeit und den sechs Einsätzen (zwei Brandeinsätze, ein Wasserschaden, Beseitigung von Ölspuren und ein Verkehrsunfall auf der L 152) die Aus- und Weiterbildung sowie die Beteiligung am Dorfleben. Natürlich kam auch die Kameradschaftspflege nicht zu kurz.

„Sie riskieren viel, um Menschen zu retten, ihnen zu helfen und um Gefahren vorzubeugen. Darüber hinaus tragen Sie erheblich zum Gemeindeleben bei.“ Mit diesen Worten zollte Ortsvorsteher Friedrich Schupp den Angehörigen der Rippolinger Wehr Respekt und Anerkennung. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte er Abteilungskommandant Robert Vogt ein handgefertigtes Feuerwehrmodellauto. In ihren Berichten ließen Robert Vogt und Schriftführer Uwe Abel das Jahr Revue passieren. Neben der fachbezogenen Feuerwehrtätigkeit beteiligte sich die Wehr beim Sommerferienprogramm, luden den Kindergarten ins Feuerwehrhaus ein und unterstützten den Förderverein beim Weihnachtsmarkt. Eine Forderung des Feuerwehrbedarfsplanes ist die Anschaffung eines Kompressors, um das Löschfahrzeug permanent mit Druckluft zu versorgen. Diese Investition wurde bereits getätigt, so Robert Vogt.

Abschied nehmen musste die Abteilung vom Mannschaftstransportwagen, der am TÜV scheiterte. Laut dem stellvertretenden Gesamtkommandanten Volker Schultheiß wird eine Ersatzbeschaffung noch in diesem Jahr erfolgen.

Als ein zentrales Anliegen des Kommandos bezeichnet Schultheiß die Gewinnung von Personal für die Feuerwehr. Daneben betonte er die Wichtigkeit der Übungen mit der Harpolinger Nachbarwehr, um eine optimale Einsatzbereitschaft des Ausrückestandorts Nord zu gewährleisten.

Freuen kann sich Kommandant Vogt über einen guten Probenbesuch und über zahlreiche Lehrgangsteilnahmen. Die fleißigsten Pobenbesucher waren: Robert Vogt, Christian Kiefer, Markus Lütte, Carsten Otteny, Uwe Abel, Jan Bächle, Pascal Bürgi, Manfred Fischer, Bruno Huber und Dieter Beeckmann. Vogt dankte Manfred Fischer für die ehrenamtliche Gerätewarttätigkeit und Markus Lütte für die Unterbringung von Feuerwehrmaterial.

Die Abteilung

Seit 87 Jahren existiert die Feuerwehrabteilung Rippolingen. Sie besteht aus achtundzwanzig Aktiven und sieben Mitgliedern der Altersmannschaft. Mit Samanta Bürgi ist ein Mädchen in der Jugendfeuerwehr aktiv. Der Abteilungsausschuss: Robert Vogt (Abteilungskommandant), Jan Kiefer, Marco Steiner, Uwe Abel, Markus Lütte und Katja Fischer. Achtzehn Proben und sechs Einsätze gab es im Jahr 2016 zu bewältigen. Nächste feststehende Termine: Fasnachtsverbrennung mit Fackellauf und Scheibenschlagen am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, sowie der Sommerhock am 15. Juli. Kontakt; Abteilungskommandant Robert Vogt, Telefon 07761/9982454, email: kommando.rippolingen@fwbs.de