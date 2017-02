Bad Säckingen Rheincenter: Rewe und Co. haben in Kürze drei Monate geschlossen

Rheincenter: Rewe und Co. haben in Kürze drei Monate geschlossen

Das Rheincenter soll saniert werden, dazu will Rewe seine Fläche um 900 Quadratmeter erweitern. Deshalb ist das Einkaufszentrum ab Montag voraussichtlich drei Monate lang geschlossen

Bad Säckingen (msb) Wegen der Erweiterungspläne von Rewe und der Sanierung der Gebäudehülle wird das Rheincenter in Bad Säckingen in Kürze voraussichtlich drei Monate lang geschlossen bleiben. Laut Informationen unserer Zeitung werden Rewe sowie die ebenfalls im Rheincenter befindliche Bäckerei und der Blumenladen am Samstag ein letztes Mal regulär geöffnet haben. Die Neueröffnung des Einkaufszentrums ist für Anfang Juni vorgesehen. Arbeiten an der Fassade des Gebäudes sind bereits im Gange.

Rewe will seine Verkaufsfläche um 900 Quadratmeter auf dann 2372 Quadratmeter erweitern. Das hatte das Unternehmen bereits vor rund zwei Jahren angekündigt. Unter anderem sollen dadurch die Leerstände im Erdgeschoss des Rheincenters beseitigt werden. Ziel der Erweiterung ist aber insbesondere auch die Vergrößerung des Sortiments, wie das Unternehmen damals mitteilte. Auch die Gebäudehülle wird saniert. Entsprechende Maßnahmen laufen bereits seit einigen Tagen.

Ursprünglich hatte Rewe noch deutlich stärker erweitern wollen – auf bis zu 4500 Quadratmeter. Dies wäre insbesondere auf Kosten des benachbarten Elektronikhändlers Expert Villringer gegangen. Hauptstoßrichtung der Vergrößerungspläne waren hingegen die Baupläne des Rewe-Konkurrenten Edeka auf dem in Sichtweite befindlichen Brennet-Areal. Die geplante Bebauung des Brennet-Areals wäre auf jeden Fall erheblich behindert wenn nicht gar unmöglich gemacht worden, hätte Rewe die eigenen Pläne umsetzen können. Denn die gutachterlich festgelegte Obergrenze von 12000 Quadratmeter Lebensmittelverkaufsfläche wäre damit erreicht worden. Die Genehmigung eines weiteren Marktes wäre dadurch verhindert worden. Daher hatte der Gemeinderat von Bad Säckingen die Pläne blockiert. Bis zu deren Genehmigung im Dezember war Rewe dennoch immer wieder juristisch gegen die Brennet-Areal-Bebauungsplanung zu Felde gezogen.