Bad Säckingen Rewe unterliegt gegen die Stadt Bad Säckingen

Der Lebensmittelkonzern hat im Rechtsstreit um die Bebauung des Brennet-Areals gegen die Stadt den Kürzeren gezogen

Der Lebensmittelkonzern Rewe hat im Rechtsstreit gegen die Stadt Bad Säckingen um die Bebauung des Brennet-Areals den Kürzeren gezogen. Rewe hatte gegen die Baugenehmigung für die Märkte Edeka, Lidl und Aldi geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Freiburg versucht, die Bauarbeiten zu stoppen. Das habe das Gericht in seiner gestrigen Entscheidung abgelehnt und den Widerspruch zurückgewiesen, teilte Bürgermeister Alexander Guhl. Der Ausgang der Sache zeigt laut Guhl, dass es Stadtverwaltung und Gemeinderat gelungen ist, einen rechtssicheren Bebauungsplan aufzustellen. Der Bürgermeister hofft, dass damit ein Schlusspunkt unter das lange Hin und Her um die Bebauung des Brennet-Areals gezogen wurde.

Der Bad Säckinger Gemeinderat hatte nach zahllosen Anläufen im Dezember des letzten Jahres endlich den Bebauungsplan Brennet-Areal verabschiedet. Dadurch entstand Baurecht, weshalb für die drei neuen Märkte die Baugenehmigung erteilt wurde. Gegen eben diese Baugenehmigungen ist Rewe vorgegangen. Mittlerweile stehen die Rohbauten der Märkte für den Passanten bereits gut sichtbar.

Edeka und die Schmidts Märkte sind die Bauträger der drei Märkte auf dem südlichen Teil des Areals. Beim Start der Bauarbeiten sagte Michael Schmidt, Chef der Schmidts Märkte, Ziel sei es, noch dieses Jahr zu eröffnen. Dies sei aber angesichts vieler Unwägbarkeiten bei solchen Großprojekten keinesfalls sicher. Der größte Markt wird jener für Schmidt-Edeka mit 3000 Quadratmetern sein, Lidl und Aldi erhalten jeweils eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Beide Discounter schließen ihre jetzigen Geschäfte an der Schulhausstraße (Lidl) und im Industriegebiet Langfuhren (Aldi) mit der Eröffnung der neuen Standorte auf dem Brennet-Areal. Geschlossen wird auch der Edeka-Neukauf gegenüber dem Scheffel-Gymnasium.

Erhalten bleibt jedoch der innerstädtische Schmidts Markt in der Lohgerbe. Unabhängig von der Brennet-Diskussion hat die Firma Schmidt den Pachtvertrag für den Lohgerbe-Markt mit seinen knapp 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche letztes Jahr verlängert und will in den nächsten fünf Jahren mindestens 1,4 Millionen Euro in die Modernisierung in der Lohgerbe investieren.

Die Überplanung des Brennet-Areals ist das wohl umstrittenste Projekt in der Stadt während der letzten Jahre. Deshalb hat sich die Realisierung über Jahre hingezogen. Nach der Schließung der Brennet-Weberei stand immer wieder die Frage der künftigen Nutzung des Areals im Raum. 2007 gab es mit den Schmidts Märkten einen Interessenten für die Errichtung eines Lebensmittelmarktes auf dem Gelände. Bis zum Startschuss vergingen zehn Jahre. Noch nicht ganz geklärt ist die weitere Bebauung im nördlichen Teil entlang der Bundesstraße 34. Hier soll auch Wohnbebauung entstehen.