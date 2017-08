Bad Säckingen Rehaklinikum Bad Säckingen meldet Insolvenz an

Wegen Belegungsrückgängen hat die Einrichtung Liquiditätsengpässe von monatlich 150.000 Euro. Jetzt wurde das Insolvenzverfahren in eigener Verwaltung eröffnet.

Das Bad Säckinger Rehaklinikum hat die Insolvenz in eigener Verwaltung beantragt. Das Insolvenzverfahren wurde jetzt eröffnet. Laut Geschäftsführer Volker Kull sei ein "temporärer Belegungsrückgang in 2017" Anlass zu diesem Schritt. Nach den Jahren der Konsolidierung seit 2012 und einer daran anschließenden sehr positiven Unternehmensentwicklung gerade im letzten Jahr erfährt das Rehaklinikum Bad Säckingen laut Kull im laufenden Jahr einen Belegungsrückgang. Dazu haben unterschiedliche Faktoren beigetragen, die nicht im Verantwortungsbereich der Klinik lägen. Aufgrund der hinter der Erwartung zurückgebliebenen Auslastung fehlten dem Haus derzeit pro Monat durchschnittlich 150.000 Euro an Einnahmen. Das daraus resultierende Liquiditätsproblem könne die Klinik nicht aus eigener Kraft bewältigen, so Kull. Die Lohnzahlungen für die nächsten drei Monate übernimmt jetzt die Arbeitsagentur.

Aus den fehlenden Einnahmen habe sich für das Rehaklinikum die Gefahr ergeben, ihren Zahlungsverpflichtungen in absehbarer Zeit nicht mehr nachkommen zu können, so Kull. Die Geschäftsführung habe deshalb gemeinsam mit den Gesellschaftern beschlossen, beim Insolvenzgericht Waldshut-Tiengen einen Antrag auf Insolvenzeröffnung zustellen. Das Verfahren soll der Sanierung des Klinikums dienen und dabei in Form einer sogenannten Eigenverwaltung durchgeführt werden. Diesem Verfahren hat das Insolvenzgericht zugestimmt. "In Eigenverwaltung" bedeutet, dass die Geschäftsführung das operative Geschäft weiterführt, gleichzeitig aber ein Anwalt für Insolvenzrecht der eigenen Wahl und ein Sachverwalter beigeordnet ist, der vom Gericht bestimmt ist.

Einer Insolvenzverwaltung in Eigenverwaltung stimmt ein Gericht nur dann zu, wenn ein geordneter Betrieb gewährleistet ist und gute Chancen auf eine wirtschaftliche Gesundung in Sicht sind.

So geht die Geschäftsführung davon aus, dass mit Hilfe des Eigenverwaltungsverfahrens die Umstrukturierung und Sanierung des Rehaklinikums Bad Säckingen erfolgreich gestaltet werden kann. Alle verantwortlichen Mitarbeiter, aber auch die Gesellschafter und die Stadt Bad Säckingen haben laut Kull zugesagt, das Unternehmen bei seinem schwierigen Weg tatkräftig zu unterstützen.

Auch die wichtigsten Kostenträgern, die dem Rehaklinikum Bad Säckingen einen Großteil der Patienten zuweisen, hätten avisiert, den Prozess der Neuausrichtung und der unternehmerischen Konsolidierung positiv begleiten zu wollen. Im laufenden Verfahren wird das Klinikum Bad Säckingen durch die renommierte Kanzlei Kaiser & Sozien aus Freiburg unterstützt und beraten.