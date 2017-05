Bad Säckingen/Freiburg Regierungspräsidium teilt Sorge um Gesundheitsversorgung am Hochrhein nicht

Was die Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut anbelangt sieht das Regierungspräsidium Freiburg keinen Grund, um etwas zu beanstanden oder eine genauere Untersuchung einzuleiten.

Das konstatiert die Behörde in einem Antwortschreiben an den Förderverein Pro Spital. Der Förderverein wendet sich deswegen nun mit einer Petition an den Landtag. Zugleich kündigt Pro Spital eine Podiumsdiskussion an, die sich mit der Gesundheitsversorgung befasst. Diese ist am 23. Juni um 19.30 Uhr in Wallbach.



"Das derzeit im Landkreis verfügbare Angebot reicht vollumfänglich zur Sicherstellung einer den krankenhausrechtlichen Vorgaben entsprechenden Versorgung aus." Mit diesen Worten weist das Regierungspräsidium die Kritik des Krankenhausfördervereins Pro Spital an Defiziten in der Gesundheitsversorgung im Kreis Waldshut rigoros zurück. Auch wird die Notwendigkeit einer Struktur- und Bedarfsanalyse seitens des RP Freiburg bestritten. Basis für diese Einschätzung seien Gespräche mit Vertretern des Landratsamts und mit der Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH, wie der zuständige Abteilungsleiter des RP, Johannes Dreier, in einem Antwortschreiben an den Förderverein schildert, das unserer Zeitung vorliegt. Pro Spital will diesen Rückschluss nicht akzeptieren: "Man kann nicht ein Urteil fällen, wenn man nur mit den Verursachern des Problems gesprochen hat", sagt der Pressesprecher von Pro Spital, Wolfgang Köster. Der Förderverein werde daher eine Petition beim Landtag einreichen.

Unverständlich sei aus Vereinssicht insbesondere, dass schon wieder weder niedergelassene Ärzte noch Notärzte zu den augenscheinlichen Engpässen in der Notfallversorgung im Kreis befragt worden seien. "Die Behörden schwimmen diesbezüglich immer in ihrer eigenen Blase", kritisiert Köster. Zudem seien wesentliche Fragen des Fördervereins vom RP nicht beantwortet worden, so Köster weiter: "Folglich können wir nicht locker lassen, denn die Realität wird an den entscheidenden Stellen verdrängt und die Betroffenheit ist zu groß.

" Aus diesem Grund will der Förderverein die Zukunft der Krankenhausversorgung zum Thema einer Podiumsdiskussion am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr in der Wallbacher Flößerhalle machen.

Der Förderverein hatte in seinem Schreiben vom Februar insbesondere eine Struktur- und Bedarfsanalyse zur Krankenhausversorgung gefordert. Ein solcher Schritt sei aber laut Johannes Dreier vom RP genauso wenig notwendig wie ein "aufsichtsrechtliches Einschreiten" der Behörde gegen Kreis oder Spitäler-Geschäftsführung. Denn aus Sicht des Regierungspräsidiums ist alles bestens: Die Notfallversorgung sei gewährleistet, die Regelversorgung in ausreichender Form vorhanden und die Weichen seien für die weitere Entwicklung in die richtige Richtung gestellt.

Dreier verweist auch auf die geplanten Sanierungsarbeiten im Spital Bad Säckingen. Diese sollten demnach am 15. Juli beginnen. Allerdings sei diese Maßnahme, die bis zu 12,6 Millionen Euro kosten wird, lediglich zur Schaffung einer Übergangslösung vorgesehen. "Denn um eine bedarfsgerechte und leistungsstarke Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut auch in Zukunft zu gewährleisten, ist aus Sicht des Landes letztlich die Realisierung eines Neubaus einer Zentralklinik unumgänglich", so Johannes Dreier weiter. Diesbezüglich habe der Kreis bereits wesentliche Vorarbeit geleistet und befinde sich aus Sicht des RP "auf einem guten Weg".

Der Förderverein Pro Spital will diese Sichtweise so nicht stehen lassen und empfiehlt daher dem Landtag eine eingehende Prüfung der Krankenhausversorgung am Hochrhein – auch unter Befragung von Medizinern. Köster zeigt sich überzeugt, dass dabei ein anderes Ergebnis herauskommen wird: "Zumindest wird deutlich, dass die Krankenhausversorgung im Kreis Waldshut so unzulänglich ist, dass es auch für die benachbarten Landkreise zur Belastung wird." Dass Notfälle wegen Kapazitätsproblemen im Landkreis Waldshut immer wieder in die Krankenhäuser im Kreis Lörrach, nach Freiburg oder in die Schweiz transportiert werden müssen, hatten Notärzte bereits vor Monaten bemängelt.

Podiumsdiskussion

Der Förderverein Pro Spital veranstaltet am Freitag, 23. Juni, eine Podiumsdiskussion zum Thema "Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut – Chancengleichheit im ländlichen Raum?“ Auf dem Podium diskutieren Ärzte und Politiker mit Moderator Andreas Gerber, Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Bad Säckingen. Wolfgang Koester, Sprecher des Spital-Fördervereins, bedauerte, dass kein Verantwortlicher der Spitäler GmbH der Einladung zur Podiumsdiskussion gefolgt sei. Landrat Martin Kistler und Waldshuts OB Philipp Frank hätten aus terminlichen Gründen abgesagt, Spitalgeschäftsführerin Simone Jeitner aus persönlichen Gründen. Ebenfalls terminliche Gründe habe der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner genannt. Gleichwohl ist das Podium hochkarätig besetzt: Zugesagt hat Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita-Schwarzelühr Sutter, Kathrin Möbius, Geschäftsführerin des Modell-Krankenhauses in Spremberg, Professor Lothar Schuchmann, Kinderarzt und Bundestagskandidat der Linken sowie ein leitender Arzt der Unfallchirurgie der Uniklinik Freiburg. Die Veranstaltung findet in der Flößerhalle Wallbach statt. Beginn: 19.30 Uhr.