Bad Säckingen Ray Wilson spielt unvergessene Hits von Genesis auf der Bühne des Gloria-Theaters

Die größten Hits seiner früheren Band Genesis präsentiert der Musiker Ray Wilson unplugged und mit Streichern im Gloria-Theater Bad Säckingen.

Der ehemalige Genesis-Frontmann Ray Wilson bringt die erfolgreichsten Hits seiner einstigen Band neu interpretiert auf die Bühne – ein Konzert-Höhepunkt ist das nicht nur für eingefleischte Genesis-Fans, schreibt das Gloria-Theater Bad Säckingen in einer Pressemitteilung. 1997 wurde Ray Wilson Mitglied der weltbekannten britischen Rock- und Pop-Formation Genesis. Er folgte dort auf Phil Collins, den er als Sänger bei der Band ersetzte, als dieser seine Solokarriere startete. Die Genesis-Songs lassen den schottischen Ausnahmemusiker Ray Wilson nicht mehr los – nun bringt er die größten Hits auf ganz besondere Weise dem Publikum näher.

Ray Wilson spielte nach seiner großen Zeit mit Genesis unter anderem mit Marius Müller-Westernhagen, den Scorpions und den Berliner Philharmonikern. Mit seinem aktuellen Projekt "Genesis Classic" erfüllt sich der Schotte nun einen persönlichen Traum: die erfolgreichsten Titel von Genesis auf großer Bühne in Originalversion unplugged zu spielen, die klassischen Keyboard-Sequenzen ersetzt durch Streicher-Arrangements, heißt es in der Ankündigung des Gloria-Theaters. Im Repertoire hat Ray Wilson die größten Genesis-Hits wie "Follow You, Follow Me", "No Son Of Mine", "Land of Confusion" – und viele andere mehr. Geboten werden aber auch Solo-Songs seines ehemaligen Bandkollegen Peter Gabriel und Phil Collins' "Another Day in Paradise".

Bereits zum vierten Mal gastiert Ray Wilson am 9. April mit seiner Band im Gloria-Theater in Bad Säckingen und wird dort echtes Genesis-Flair verbreiten, verspricht das Gloria-Theater in der Ankündigung. Ray Wilson hat sich mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz, seiner sympathischen Art und seiner unverwechselbaren Stimme international einen Namen gemacht. Das "Classic Rock Magazin" hat Wilson als einen der erstklassigen Sänger Großbritanniens ausgezeichnet und viele Genesis-Liebhaber feiern ihn heute als den einzig würdigen Nachfolger von Phil Collins.

für die Show Genesis-Classic mit Ray Wilson kosten zwischen 27 und 36 Euro und sind erhältlich direkt an der Kasse des Gloria-Theaters, im Internet (www.gloria-theater.de), unter der Telefonnummer 07761/64 90, in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen in Bad Säckingen und Waldshut und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.