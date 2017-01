Wallbach Rauschende Ballnacht in der Wallbacher Flößerhalle

Der Neujahrsball in der Wallbacher Flößerhalle war sehr gut besucht.

Mit einer rauschenden Ballnacht wurde am Samstagabend in der fast ausverkauften Flößerhalle das neue Jahr begonnen. „Neujahr in der Flößerhalle“, unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Alexander Guhl, organisiert von Ortsvorsteher Fred Thelen und den Wallbacher Ortschaftsräten, hat sich mittlerweile etabliert und viele Ballbesucher angezogen, die vor drei Jahren noch eher skeptisch waren. Helena Joos hatte die Flößerhalle wieder in einen stimmungsvoll, romantischen Ballsaal verwandelt, mit einem Meer pinkfarbener Rosen, silbernen Kerzenleuchtern, wunderschönen Gestecken. Gemeinsam mit Karl Thomann und dem Wallbacher Ortschaftsrat sorgte sie für ein festliches Ambiente, das bei den Gästen bestens ankam.



Für beste Stimmung und stets gefüllter Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden, sorgte die Tanzband Music Point mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire. So kamen nicht nur Tanzbegeisterte auf ihre Kosten, sondern auch Tanzmuffel fühlten sich gut unterhalten, genossen den Abend. Die Osteria Bar Eden aus Bad Säckingen verwöhnte die Ballbesucher mit einem mehrgängigen kulinarischen Buffet, das großen Zuspruch fand. Buffet und Sektempfang waren im Eintrittspreis inbegriffen.

Den Höhepunkt des Abends bildete das Bad Säckinger Tanzstudio "Dance Academy Moments for life" mit ihren international erfolgreichen Hip-Hop-Tanzgruppen. Einige bereits kleine Fernsehstars, wie die Jüngsten unter ihnen, „Dreamers“, sie traten jüngst beim TV-Format Supertalent auf, „Expression“ 2015 beim TV-Format Got to Dance. Auch die Europameister 2016 „Backstage“ und die deutschen Vizemeister 2016 „Young Passion“, zeigten ihr Können. Spannend wurde es bei der Tombola mit tollen Preisen, darunter ein Relax Sessel im Wert von rund 2000 Euro, gestiftet von Möbel Beck, Original Trikots und Fußballschuhe des FC Schalke 04, handsigniert. Der Tombolaerlös kommt dem Förderverein der Grundschule Wallbach zu gute, damit wird eine Musikpädagogin für den außerschulischen Unterricht finanziert. Die perfekte Bewirtung des Abends hatte der FC Wallbach übernommen, an den der Reingewinn der Bewirtung ging.

Stimmungsvolles Ambiente, ein gutes Showprogramm und eine Tanzband, die dem Geschmack des Publikums vollends entsprach, sorgten für einen gelungenen Ballabend. Einige Ballbesucher hätten am liebsten die Nacht durchgetanzt, als der FC Wallbach in den frühen Morgenstunden das Ende der Veranstaltung mit dem Stühle zusammenstellen einläutete. Wiederum ein voller Erfolg für den Ortschaftsrat, dessen Entscheidung vor drei Jahren, den Ball nach Wallbach zu holen, sich als goldrichtig erwiesen hatte.