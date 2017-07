Harpolingen Rathauscafé: Bürgerverein Harpolingen informiert über seine Ideen für den Ort

Der Bürgerverein Harpolingen hat bei Rathaus-Café über sein Angebot informiert. Derzeit widmet sich der Verein der Nachbarschaftshilfe und der Seniorenarbeit, weitere Anregungen sind willkommen.

Harpolingen – Im Rahmen des Rathauscafés informierte die Vorsitzende des Bürgervereins Daheim in Harpolingen, Christine Oechslein, die Besucher über den Bürgerverein sowie über das von "Murg im Wandel" angebotene Kursangebot "Nachbarschaftshilfe-Häusliche Betreuung in der Altenhilfe". Für den Harpoliner Bürgerverein stehen fünf Plätze zur Verfügung. Doch das Thema: "Wie können ältere Menschen in Harpolingen unterstützt und ihre Selbständigkeit möglichst lange erhalten werden", wird uns noch lange begleiten, ist sich Oechslein aufgrund der demographischen Entwicklung im Ort sicher. Somit werden noch weitere Kurse angeboten.

Oechslein forderte Interessenten auf, sich für den Kurs zu melden, auch wenn sie nicht sofort berücksichtigt werden können. Übrigens, der Besuch verpflichtet nicht zur Mitarbeit im Bürgerverein, erklärte die Vorsitzende. Ziel der “Bildungsmaßnahme“ ist es laut Oechslein, zusammen mit der Murger Initiative zu erreichen, dass rund um die Uhr für den Hilfesuchenden eine Person erreichbar ist.

Sollte die Bewerbung der Stadt Bad Säckingen zusammen mit dem Bürgerverein bei dem Projekt „Quartier 2020“ des Ministeriums für Soziales und Integration berücksichtigt werden, stehen 100 000 Euro zur Verfügung. Neben der Neugestaltung des Dorfplatzes soll insbesondere die Straße zur Auferstehungskapelle Rollatorgerecht instandgesetzt werden. Für den Harpolinger Bürgerverein ist die Altenpflegerin Margrit Vöstl die Ansprechpartnerin bei der Seniorenhilfe.

Als konkretes Projekt stellte das Vorstandsmitglied Ulrike Schusser-Wang einen Mittagstisch für Senioren vor. Geplant ist, barrierefreie Lokale in der Region aufzusuchen und gemeinsam ein preiswertes und seniorengerechtes Mittagsmahl einzunehmen. Der Fahrdienst ist gewährleistet, führte Schusser-Wang aus. Der von ihr ausgeteilte Fragebogen soll den Bedarf feststellten und gewährleisten, dass die Bedürfnisse der Teilnehmer berücksichtigt werden können.

Neben der Seniorenarbeit informierte Christine Oechslein die Gäste über Ziele und Aufgaben des Bürgervereins. Sie nannte Harpolingen "ein liebenswertes Dorf", das sich im Wandel befindet. So gibt es im Ort weder Gasthaus, Laden und nur noch teilweise die Schule. Als eine wichtige Aufgabe des Bürgervereins bezeichnet Oechslein, die Lebensqualität zu erhalten und sich um die Angelegenheiten zu kümmern, die nicht mehr wahrgenommen werden. Als Beispiel nannte sie die Vereinbarung mit der Stadtgärtnerei. Diese wird öfter als bisher die größeren Grünflächen mähen, um beispielsweise einen zu gewucherten Sportplatz zu vermeiden. Im Gegenzug hat der Verein angeboten, arbeitsintensive kleine Flächen selbst zu pflegen. Dabei ist man auf die Mitarbeit der Dorfbewohner angewiesen. Jede Mithilfe, ist sie noch so gering, ist ein wichtiger Beitrag, ermuntert Oechslein die Anwesenden zum Engagement für ihr Dorf.

Rathaus Cafe

Das Rathaus Cafe ist ein Nachmittagskaffee für die Einwohner von Harpolingen im Vereinszimmer des Rathauses mit abwechslungsreichem Programm. Der einmal im Monat stattfindende gemütliche Hock besteht seit Herbst 2012 und erfreut sich einer großen Beliebtheit. Dem Organisationsteam gehören an: Jacqueline Vökt, Regina Sauer, Rita Buhl, Manuela Portmann, Ulrike Burkert, Ursula Thoma und Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer. Infos gibt es in der Ortsverwaltung, Telefon: 07763/93 86 90. Termine: Die Termine werden im Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Zum Kurs Häusliche Betreuung in der Altenpflege in Kooperation mit "Murg im Wandel" gibt es Infos bei Christine Oechslein, Telefon 07763/80 19 13, per E-Mail (c.oechslein@gmail.com) oder Margrit Vöstel, Telefonnummer 07763/65 31.

Seine Ideen, Wünsche und Zukunftsträume für ein lebendiges Harpolingen zu formulieren, dazu gibt der Zukunftstag am 24. und 25. November unter der Leitung einem Moderator Gelegenheit, informiert die Vorsitzende des Bürgervereins.