Er fiel der Polizei in Bad Säckingen auf, weil er ohne Licht unterwegs war.

Die Polizei kontrollierte am Sonntag gegen 2.40 Uhr in Bad Säckingen einen Radfahrer, der im Hebelweg ohne Licht unterwegs war. Bei ihm wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet, das Fahrrad an der Kontrollstelle verschlossen abgestellt.