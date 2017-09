Bad Säckingen Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat ihn beim Abbiegen übersehen. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine abbiegende Autofahrerin hat am Freitagmorgen laut Polizei einen 57 Jahre alten Fahrradfahrer übersehen und angefahren. Die 64-Jährige bog von der Glarner Straße nach rechts in den Hebelweg ab und missachtete den Vorrang des geradeaus fahrenden Radfahrers. Mit leichten Verletzungen wurde der Radfahrer zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.