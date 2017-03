Bad Säckingen Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen ein 27 Jahre alter Mountainbikefahrer schwer verletzt.

Gegen 06.30 Uhr wollte ein ebenfalls 27 Jahre alter Autofahrer vom Schwarzen Weg nach links in die Bergseestraße abbiegen. Durch einen im Einmündungsbereich geparkten VW Bus war die Sicht beeinträchtigt, so dass der Autofahrer mit seinem Ford langsam in die Einmündung einfuhr. Der bergwärts fahrende vorfahrtsberechtigte Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Pkw. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen an Kopf und Brustkorb, er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen dürfte ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden sein.