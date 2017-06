Bad Säckingen REWE-Markt in Säckingen ist wieder geöffnet

Dieter Appenzeller eröffnete am Montagnachmittag den vollständig renovierten REWE-Markt.

Mit über 250 geladenen Gästen fühlte man sich am Montagnachmittag um 17 Uhr fast so, als ob der Verkauf in dem neuen REWE Markt bereits begonnen hätte. Doch der Schein trügt: Eröffnung des auf 2.350 Quadratmeter erweiterten Markes war erst am heutigen Dienstag um 7 Uhr. Wie Dieter Appenzeller, Verkaufsleiter von 100 REWE-Märkte in Deutschland, in seiner Begrüßung erklärte, ist man froh, in nur vier Monaten Bauzeit einen solch attraktiven Markt mit Hilfe und Unterstützung durch die Stadt Bad Säckingen, dem Leiter des Baurechtsamtes Peter Weiss, dem Architekten und den ausführenden Firmen ohne Probleme, auf die Beine stellen zu können. Die einzelnen Bereiche, begonnen mit der großen Obst- und Gemüseabteilung, gefolgt mit frischen Salaten, den Molkereiprodukten, der Wurst- Fleisch- und Käsetheke, der Wein- und Spirituosen-Abteilung und der Tiefkühlkost ,lassen keine Wünsche offen. Insgesamt werden 20 000 Artikel angeboten, darunter 500 JA Discount-Artikel. Nicht zu vergessen sind die angeschlossenen Märkte in Form der Backwarenabteilung K+U, der Lotto-Annahmestelle und dem Blumengeschäft Maier.

Einen besonderen Dank richtete er an die Marktmanagerin, Sonja Villinger, die zusammen mit ihren 75 köpfigen Team dafür sorgt, dass die Kunden weiterhin gut bedient werden. Während der viermonatigen Umbauzeit, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den umliegenden Märkten eingesetzt. Für diese Bereitschaft dankte ihnen auch der Bezirksleiter von REWE, Andreas Hermann.

Mit einem Sektempfang und einem kalten Buffet, sowie zünftiger Blasmusik fühlten sich die Gäste, die sowohl von den umliegenden REWE-Märkten als auch von Baufirmen, den Nachbarn, als auch Vertretern der Gemeinde bestanden, pudel wohl. Wenn auch noch an der Fassade gebaut wird, werden die Kunden die von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr einkaufen können, davon nicht beeinträchtigt sein.