Bad Säckingen Queen Revival Band reißt Publikum mit

Dei fünfköpfige Band begeistert Besucher im Gloria-Theater. Viele Fans schwelgen in Erinnerung an legendäre britische Rockband.

Bad Säckingen (mara) Nicht nur das alte Theater erbebte am Freitagabend, sondern auch die Zuschauer im vollbesetzten Gloria-Theater in Bad Säckingen. Seit rund einem Jahrzehnt verzückt die Queen Revival Band auf ihrer Tour die Besucher im Gloria-Theater mit ihrem authentischen Sound, ihrer Detailverliebheit. Die Begeisterung, welche die fünfköpfige Band um den charismatischen Leadsänger und Freddy Mercury Double Harry Rose bei ihren Auftritten noch immer regelmäßig auslöst, ist ungebrochen.

Die Tickets für die Show im Gloria-Theater waren bereits schon seit Dezember ausverkauft und so rockten und schwelgten mehrere Hundert Fans in Erinnerung an die legendäre britische Rockband. Der Düsseldorfer Harry Rose (51), Gesangslehrer mit klassischer Gesangs- und Klavierausbildung, der Mönchengladbacher Stefan Pfeiffer (51), Leadgitarre und Gesang, der Wuppertaler Christoph Stowasser (50), Bass und Gesang, Piid Plötzer (50) aus Haan, Drums und Gesang und Sebastian Simmich (49) aus Hennef, Keyboards und Gesang, reißen ihr Publikum mit ihrem Programm "God save the Queen" und den größten Hits der Ausnahmeband Queen vom ersten Ton an mit.

Die Coverband überzeugt mit wuchtigem, sattem Queens Sound, authentischem Auftreten, effektvoller Lichttechnik. Der stimmgewaltige Harry Rose verkörpert Freddy Mercury eins zu eins mit angeklebtem Schnauzer, Biss und Gestik, tritt in weißer Sporthose, gelber Lederjacke und Handtuch um den Hals auf die Bühne, hüllt sich in die britische Nationalflagge, wirbelt seinen Mikrofonständer wie einenTambourstock, tänzelt leichtfüßig über die Bühne, zieht alle Register seines Könnens. Ebenso authentisch Stefan Pfeiffer als Brian May Double, er überzeugt und begeistert mit tollen Gitarrenriffs. Wubbernde Bässe sind eins mit dem eigenen Herzschlag, die Band steigt gleich voll ein mit "We will rock you", It's a kind of magic", spielt einen musikalischen Leckerbissen nach dem anderen, lässt den begeisterten Fans kaum Luft zum Atemholen. Rose begleitet sich auf seiner roten Gitarre zu "You don´t fool me", fragt: "Seid Ihr bereit zu rocken?" Und wie – das Publikum schien nur darauf gewartet zu haben. Kaum jemand hält es noch auf den Sitzen, alles bewegt sich im Takt der Musik, schwenkt die Arme. Unbändiger Jubel und Pfiffe für Rose und sein Pianosolo, Songs wie "So lonely", Friends will be friends", "Flash Gordon", "Bicycle Race" (Background-Sängerinnen erscheinen mit Fahrrädern auf der Bühne ), "Mustapha", "Don´t stop me now", "Radio Gaga", " I want to break free" (Rose mit Kunstbusen und Staubsauger als Hausfrau), "Great Pretender", "We are the Champions", "We will rock you", "Bohemian Rhapsody", "A night at the opera". Riesen Applaus für das wunderbare Duett von Harry Rose mit der bezaubernden jungen Rosalie, die mit ihrer Opernstimme Akzente setzt. Am Ende betritt Rose mit Krone und Hermelinmantel die Bühne: Der König ist tot, es lebe der König. Das total begeisterte Publikum ist überglücklich, applaudiert minutenlang, jubelt, wird mit zwei Zugaben belohnt. Am 8. März 2018 kommen sie wieder, verspricht die Band.