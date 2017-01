Wallbach Punktlandung für Wallbacher Neujahrsball

Tombolaerlös von 2001 Euro geht an den Förderverein der Grundschule. Geld zur Unterstützung des Musikunterrichtes

Wallbach (mara) Gute Neuigkeiten konnte Ortsvorsteher Fred Thelen in der Ortschaftsratsitzung am Donnerstagabend verkünden. Der diesjährige Neujahrsball am 7. Januar in der Wallbacher Flößerhalle hatte nur zu einem Defizit von 11,80 Euro geführt.

"Das ist eine Punktlandung", freute sich Fred Thelen. Denn das Bestreben des Ortschaftsrates war in erster Linie gewesen, den Neujahrsball kostenmäßig mit "einer schwarzen Null" abzuschließen. Ziel erreicht. Der Erlös der Bewirtung des Balles ging an den FC Wallbach, der an diesem Abend die Bewirtung übernommen hatte. Hoch erfreut war Thelen auch über den Tombolaerlös von 2001 Euro. "Ein super Ergebnis, das ist spitze!" Rund 230 Preise hatte es beim Neujahrsball gegeben, unter anderem Fußballschuhe und Trikots des FC Schalke 04, sowie einen Relaxsessel. Der Ortsvorsteher übergab die stolze Summe an den Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule Wallbach, Frank Fischer und die Kassiererin Anja Wunderle. Das Geld solle zur Unterstützung des Musikunterrichtes der Grundschule Wallbach verwendet werden, erklärte Frank Fischer hocherfreut über den großen Geldbetrag. Außerdem würden damit verschiedene Sportaktivitäten der Grundschule unterstützt, so Fischer. Langfristiges Ziel des Fördervereins der Grundschule Wallbach sei es, die Küche der Grundschule zu ersetzen, erläuterte der Vorsitzende Frank Fischer.