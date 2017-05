Bad Säckingen Prozessauftakt gegen betagten Unfallfahrer

Unter großem Medienaufgebot begann vor dem Bad Säckinger Amtsgericht am Dienstagmorgen der Prozess gegen den 85-jährigen Rentner, der sich wegen des schweren Verkehrsunfalls vor einem Jahr auf dem Bad Säckinger Spitalplatz verantworten muss.

Am 7. Mai 2016, einem Samstagmittag, war der betagte Autofahrer bei strahlender Sonnenschein in zwei vollbesetzte Straßencafés am Rande der Bad Säckinger Fußgängerzone gerast. Dabei waren zwei Menschen gestorben und insgesamt 27 Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war der Senior vom Bremspedal abgerutscht und hatte stattdessen das Gaspedal voll durchgetreten. Der schwere Unfall hatte bundesweit Furore gemacht und eine Diskussion über die Fahrtauglichkeit von Senioren ausgelöst.

Für den Prozess sind zunächst zwei Verhandlungstage angesetzt, schon jetzt hält die Amtsgerichtsdirektorin Margarete Basler einen dritten Prozesstag für wahrscheinlich. Dem Angeklagten drohen wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen in Tateinheit mit mehrfacher fahrlässiger schwerer Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

In einer Erklärung des Angeklagten, die sein Anwalt verlas, bat der 85-Jährige die Opfer und deren Angehörige um Verzeihung. Er wolle sich dem öffentlichen Verfahren stellen und erhoffe sich damit auch für sich selbst eine gewisse Aufarbeitung des Geschehenen.

"Das Verfahren ist das Mindeste, was ich den Opfern und den Angehörigen schuldig bin", so der Rentner in seiner Erklärung. Nach dem Unfall habe er nicht mehr weiterleben wollen und habe sich in psychiatrische Behandlung begeben. "Es bringt mich fast um den Verstand", so der Angeklagte. er wolle sein Schicksal aber nun annehmen und für seine Frau, die auf seine Hilfe angewiesen sei, weiterleben. Ausdrücklich zeigte er sein Einverständnis, dass er von den Kameras der Fernsehteams und Journalisten abgelichtet wird. Sein Gesicht solle auch nicht verpixelt werden. Sein Anwalt erklärte, damit wolle er dokumentieren, dass er zu dem Gerichtsverfahren stehe.

