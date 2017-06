Bad Säckingen Pro Spital kontert Albers: "Es laufen alle Sturm"

Die Stellungnahme des CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Martin Albers zur Krankenhausdebatte kontert der Förderverein Pro Spital scharf. Vor allem widerspricht der Verein dem Vorwurf, er vertrete eine einseitige Bad Säckinger Sicht. Zugleich kündigt Pro Spital an, dass es ab Juli eine Info-Reihe in den östlichen Kreisgemeinden geben soll.

Bad Säckingen (msb) Nachdem der Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, Martin Albers, zu Kritik an der Kreispolitik in Sachen Krankenhausversorgung und an seiner Person Stellung bezogen und diese vehement zurückgewiesen hat, kontert der Förderverein Pro Spital seinerseits mit einer Stellungnahme. Darin kritisiert der Verein zum einen die mangelnde Öffentlichkeitsbeteiligung in der Krankenhausfrage. Außerdem mahnen die Mitglieder einmal mehr dazu, Defizite in der aktuellen wie in der geplanten Gesundheitsversorgung zu beheben.

Deutlich distanziert sich Pro Spital von Albers' Vorwürfe, man würde eine „einseitige Sichtweise der Säckinger“ vertreten. Es gehe um 50000 Menschen im westlichen Landkreis Waldshut und die Sicherstellung von deren Gesundheitsversorgung, kommentiert der Sprecher von Pro Spital, Wolfgang Köster. Wenn darüber hinaus behauptet werde, „ein Teil der Bad Säckinger Ärzte läuft Sturm“, so sei das ebenfalls "ein Wahrnehmungsproblem von Herrn Albers", so Köster: "Es laufen alle Sturm – Ärzte, Notfallmediziner, Bürger und Politiker, auch seine CDU-Kollegen im westlichen Teil."

Der Sicherung von Leben und Gesundheit hätten schon die Väter des Grundgesetzes hohe Priorität eingeräumt. Daher hätten sie Planung und Umsetzung in die öffentliche Hand gegeben, so Pro Spital. Dem Kreistag obliege nun die Verantwortung, "dieses unter Beachtung bestehender Vorgaben umzusetzen".

Wenn man ernst nehme, "dass die Bürger an Entscheidungsprozessen beteiligt werden, dann vermisst man dieses allerdings in der Frage der Klinikplanung und Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen", kritisiert der Verein. Vielmehr sei feststellbar, dass der Begriff „Zentralkrankenhaus" so verwendet werden, als gehe es um den Aufbau eines Krankenhauses der Maximalversorgung mit allen ärztlichen Fachrichtungen. Dem sei aber nicht so, betont der Förderverein.

Die Vereinsspitze verweist auf zehn Informationsveranstaltungen im westlichen Landkreis, auf denen "wir die Daten und Fakten zur Gesundheitsversorgung dargelegt haben". Bedauerlicherweise hätten nur wenige Kreisräte, dafür aber viele Bürger die Gelegenheit genutzt und sich informiert. "Wir haben nicht ein einziges Mal Widerspruch zu den dargelegten Fakten erfahren", heißt es in der Stellungnahme. Da die Menschen im östlichen Kreisgebiet ebenso betroffen seien, wenn das Spital Waldshut "an seinen Kapazitätsgrenzen ist, und Behandlungen nicht zeitnah erfolgen können" sollen die Informationsveranstaltungen im Juli auch in den östlichen Landkreisgemeinden angeboten werden, kündigt Pro Spital an. Ziel sei es, dass sich auch dort die Bürger "ein eigenes Urteil über die Sachlage bilden können. Dazu ist Herr Albers auch herzlich eingeladen."

Grundsätzliche Forderungen des Fördervereins im Bereich einer adäquaten Gesundheitsversorgung skizzieren die Pro-Spital-Vertreter so: Dem Förderverein gehe es um die Sicherstellung der ärztlichen und notärztlichen Versorgung der 168000 Bürger im Landkreis Waldshut – sowohl heute als auch in den nächsten 15 Jahren. Das bedeute, dass die Grundversorgung mit Innerer, Chirurgischer und Intensivmedizin gewährleistet sein müsse, und zwar rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Dazu müsse eine Erreichbarkeit innerhalb von 30 Minuten mit dem Privatauto gewährleistet sein.