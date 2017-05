Bad Säckingen Pro Spital: Ein Protest-Maibaum soll zum Erhalt des Krankenhauses mahnen

Mit einer augenfälligen Protestaktion setzt sich der Förderverein Pro Spital für den Erhalt des Krankenhauses Bad Säckingen ein. Am Sonntag errichtete der Verein im Beisein von mehr als 100 Bürgern einen Maibaum auf dem Brennet-Areal. Gleichzeitig kündigte Vorstandsmitglied Jürgen Stadler eine Sitzblockade an, mit der am Freitag der Abtransport von OP-Geräten verhindert werden soll.

„Wir geben nicht auf“: In großen Lettern brachte der Krankenhausförderverein Pro Spital Bad Säckingen mit Plakaten und Transparenten am Bauzaun des Brennet-Areals seinen ungebrochenen Kampfeswillen um den Erhalt des Bad Säckinger Krankenhauses zum Ausdruck.

Im Beisein von mehr als 100 Bürgern errichteten die Kämpfer für die Spitalrettung nun auch einen Maibaum – als sichtbares Zeichen für ihren Protest und ihren Einsatz. Es soll nicht der letzte Akt des Protests des Vereins in dieser Woche gewesen sein, kündigte der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Stadler an: Am Freitag soll demnach der Rest der OP-Geräte aus dem Krankenhaus Bad Säckingen geholt werden, obwohl doch die Sanierung der Räume beschlossene Sache sei. Mit einer Sitzblockade möchte der Förderverein dieses Vorhaben verhindern.

„Das Aufstellen eines Maibaums ist Volksbrauchtum, und wir möchten damit unsere Sorgen über den Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung unterstreichen“, verkündete Jürgen Stadler in einer flammenden Rede. Der Baum, geschmückt mit gelben Luftballons und Smileys, sei ein "fast schmuckloses Mahnmal", sagte Stadler weiter. Hinaufklettern lohne kaum, es gebe nichts zu holen: „Er ist kopflos, wie die Politik“.

Leider sehe der Förderverein in der Gesundheitsversorgung noch keinen Frühling, so Stadler. Im Gegenteil sei ein regelrechter Zusammenbruch absehbar. Die Gesundheitsversorgung könne nur funktionieren, wenn es Haus- und Facharztpraxen als erste Ansprechpartner gebe, wohnortnahe Krankenhäuser für die stationäre Versorgung und als Notanlaufstelle sowie einen ärztlichen Notdienst für akute schwere Notfälle. „Alles drei funktioniert bei uns nur noch notdürftig“, resümierte Stadler angesichts altersbedingt schwindender Haus- und Fachärzte. Also kämen die Patienten verstärkt als Notfall in „unser amputiertes Spital“.

Waldshut habe nicht annähernd die Kapazität, das Spital in Bad Säckingen zu ersetzen, Notärzte könnten ihre Patienten nicht mehr unterbringen und erschöpften sich in "sinnlosen Langzeittransporten", wodurch sie ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen könnten. Nur dem beherzten Zugriff Einzelner oder dem Zufall sei es zu verdanken, dass bisher hoch kein Patient gestorben sei. „Das wird aber passieren“, prophezeite Stalder und rief um Unterstützung für den Erhalt des Spitals in Bad Säckingen auf.

Stadlers Dank ging die Firmen Brennet, Adrian und Zimmermann, deren Kran samt Kranführer bereit stand, um den Maibaum aufzurichten. Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen übernahm nicht nur den Anstich des Freibier-Fasses, sondern würdigte den Maibaum als "Symbol für Gemeinsinn und Zusammenhalt". Der Förderverein Pro Spital stehe für beide Synonyme. „Und beides werden wir in Zukunft noch reichlich brauchen“, sagte Thelen.