Bad Säckingen Pro Bad Säckingen sagt verkaufsoffenen Sonntag ab

Der vom Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen geplante Sonntagsverkauf am 2. April findet nicht statt. Der Grund: Für die Genehmigung von Sonntagsverkäufen muss künftig das Programm im Vordergrund stehen und nicht der Sonntagsverkauf. Weil sich nur elf von 200 Mitgliedern mit Programmpunkten einbringen wollten, hat der Stadtmarketingverein den Sonntagsverkauf abgesagt.

Bad Säckingen – Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen hat bei der Planung des Frühlingsfestes mit Autoshow und verkaufsoffenen Sonntag alles auf ein Karte gesetzt und verloren: Weil nur elf von insgesamt 200 Mitglieder von Pro Bad Säckingen bereit waren, einen Programmpunkt anzubieten, wurde der für den 2. April geplante verkaufsoffene Sonntag gestrichen. "Es tut uns leid, dass wir mit diesem Programm und dieser Veranstaltungsfläche keine Genehmigung für ein Frühlingsfest beantragen können", wurden die Mitglieder jetzt schriftlich von Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen unterrichtet. "Es ist einfach zu wenig, was Bad Säckingen hier auf die Beine stellen könnte und würde", so Vogt weiter in ihrem Schreiben.

Der Hintergrund: Nachdem immer mehr Gewerkschaften geklagt haben, dass die Mitarbeiter im Einzelhandel auch sonntags arbeiten müssen, ist die Verordnung zur Regelung von verkaufsoffenen Sonntagen weiter gestrafft worden. Sprich: Das für den 1. und 2. April geplante Frühlingsfest mit Autoausstellung in der Innenstadt kann in seiner bisherigen Form so nicht mehr stattfinden. „Künftig muss die Veranstaltung selbst im Vordergrund stehen und nicht der verkaufsoffene Sonntag“, erklärt Elisabeth Vogt. Mit einem Schreiben hat sie die Mitglieder aufgefordert, sich Programmpunkte für das Frühlingsfest zu überlegen. „Es reicht nicht mehr nur, an den verkaufsoffenen Sonntagen die Türen zu öffnen und Rabatte an die Kunden weiterzugeben“, sagt sie. „Die Geschäfte müssen künftig aktiv am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.“ Denn die Besucher sollen künftig wegen des Programms kommen und nicht wegen des verkaufsoffenen Sonntags.

Bereits seit 2015 gibt es ein Rumoren in Sachen verkaufsoffener Sonntag: „Immer mehr Städte haben Veranstaltungen erfunden, nur um einen verkaufsoffenen Sonntag zu rechtfertigen“, so Vogt weiter. Dem soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Bad Säckingen hat im Frühling und im Herbst jeweils einen verkaufsoffenen Sonntag. „Für uns waren diese Sonntage immer wichtige Tage“, erklärt Elisabeth Vogt. Nicht zwingend von den Umsätzen her, „aber diese Sonntage sind die einzige Gelegenheit für Familien, gemeinsam durch die Geschäfte zu schlendern“, sagt sie.

Von der Lage der Innenstadt her, gibt es keine Möglichkeit, weitere Stände aufzubauen, an denen sich Firmen auch außerhalb ihres Geschäftes präsentieren können. „Darum war es eine Idee von unserem Vorstand, dass sich die Geschäfte vielleicht eine Handwerksfirma holen, die sich vielleicht passend zum Sortiment präsentieren oder ein gemeinsames Thema finden. „Wir wollten diese Termine gerne erhalten“, bekräftigt Vogt. Inzwischen ist der Stadtmarketingverein an der Planung für weitere Veranstaltungen im Jahr. "Es wäre schön, wenn die Mitglieder unsere Vorschläge unterstützen würden", hofft die Schriftführerin.