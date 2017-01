BadSäckingen Premiere für Dopamind kommt gut an

Nach dem Ausstieg der Amnesia-Sängerin machen vier Musiker in neuer Formation weiter

Bad Säckingen (wene) Die Band Dopamind, ehemals Amnesia, spielte am Samstagabend ihr erstes Konzert diesen Jahres. „Es war eine erste Orientierung, wir müssen noch schauen, wie wir am besten weiter machen“, so Björn Münster, Kopf der Band. Die Band Dopamind existiert in dieser Formation erst seit Sommer 2015, nachdem ihre Sängerin weg gezogen war, entschieden die vier Jungs, Björn Münster, Sänger und Gitarre, Ralf Schweickert am Bass, Rolf Kunzelmann mit den Drums und Thorsten Maier ebenfalls Gitarre, als Dopamind weiter zu machen. Heute spielen sie vorwiegend eigene Lieder und Interpretationen. Die Musik wird von Hardrock und Metal geprägt, im Vergleich zu Amnesia sind es mehr Metal und Progressiv Rock Titel geworden. Dopamind singen über die Gesellschaft, über Neid und leere Versprechen. Aber auch verlorene Liebschaften und Heuchelei. Neben Hits wie "Suzanne" von Leonhard Cohnen und "The Boxer" von Simon & Garfunkel, denen sie einen ganz neuen Klang verliehen, spielten sie auch ihre neusten Lieder, "It's up to you" und "Empty Words". Die meist über 30-jährigen Zuschauer zeigten sich begeistert und feierten munter mit. Die band hofft, die engsten Fans auch in der neuen Formation halten zu können, sowie neue zu gewinnen. Weitere Konzerte sind in Planung, stehen aber noch nicht fest.