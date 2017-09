Bad Säckingen Preisausschreiben: Der neue Gusty-Hufschmid-Film über Bad Säckingen braucht noch einen Namen

Filmemacher Gusty Hufschmid sucht noch einen Titel für seinen neuen Film über Bad Säckingen. Der Wettbewerb läuft noch bis Samstag, 23. September. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen.

Wer gibt dem Kind seinen Namen? Die Dreharbeiten zum zweiten Film des Filmemachers Gusty Hufschmid über Bad Säckingen sind in vollem Gang. Seit November des vergangenen Jahres sind Hufschmid und seine acht Helfer bei jeder Veranstaltung und in Bad Säckingen präsent und halten so fest, was es in der Trompeterstadt zu sehen gibt. Am Mittwoch, 29. November, ist Premiere des neuen Films im Kursaal. Mit dabei ist auch der SÜDKURIER als Medienpartner.

Um die ganze Arbeit im Vorfeld abzurunden, fehlt dem Kind, also dem Film, noch ein Name. Sicher ist nur: „Der Film soll nicht wie sein Vorgänger ‚Zauberhaftes Bad Säckingen‘ heißen“, ist sich Hufschmid sicher. Darum haben er und das SÜDKURIER Medienhaus einen Wettbewerb gestartet. „Ich freue mich über Zuschriften, die mir eine Idee geben, wie die zweite Ausgabe des Bad Säckinger Films heißen könnte“, so Hufschmid.

Die ersten Vorschläge sind bereits eingegangen. „Trompeterstadt Bad Säckingen – Das Tor zum Südschwarzwald“ lautet bereits ein Vorschlag oder kurz und knapp: „Zeichen der Zeit“. Noch ist keine Entscheidung gefallen, denn der Wettbewerb läuft noch. Jeder kann mit einer Idee an dem Wettbewerb teilnehmen, in dem er eine E-Mail mit einem Namensvorschlag an info@videokomplett.de oder an die SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen (saeckingen.redaktion@suedkurier.de) schickt oder eine Nachricht im sozialen Netzwerk Facebook hinterlässt (www.facebook.com/saeckingen.film/).

Unter den Einsendern werden Preise verlost. Der Hauptpreis ist ein Schlafsofa im Wert von 800 Euro von der Firma Sparbeck in Wallbach. Weiter gibt es zwei Messenger-Bags mit je zwei Eintrittskarten für die Vorpremiere des neuen Gloria-Musicals „Happy Landing“, gespendet von den Stadtwerken Bad Säckingen. Oder auch eine LED-Leuchte „Playbulb Sphere“ von der Volksbank Rhein-Wehra. Die Aqualon-Therme spendiert zehn Eintrittskarten für die Therme, inklusive Sauna. Von der Haltinger Winzer eG in Weil-Haltingen gibt es zwei Weingutscheine im Wert von je 25 Euro. Nicht zuletzt verlost die Video- und TV-Produktion Gusty Hufschmid 20 DVDs des neuen Bad Säckinger Films sowie fünfmal zwei Eintrittskarten für die Filmpremiere im Kursaal. Einsendeschluss für die Vorschläge ist Samstag, 23. September.