Sanary-sur-Mer Präsidentschaftswahlen in Frankreich: Sanary-sur-Mer stimmt für François Fillon

Präsidentschaftswahlen in Frankreich: Sanary-sur-Mer stimmt für François Fillon

Die meisten Einwohner der Partnerstadt von Bad Säckingen, Sanary-sur-Mer, haben bei der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag für den konservativen Politiker François Fillon gestimmt. Der frühere Premierminister erreichte 37.01 Prozent der Stimmen.



Auf dem zweiten Platz folgte die Kandidatin der Front National, Marine Le Pen, mit 24.95 Prozent. Der eigentliche Gewinner der Wahl, Emmanuel Macron, landete in Sanary-sur-Mer nur auf Platz drei. 18.83 Prozent der Wähler entschieden sich für den Kandidaten der neu gegründeten Partei En Marche. Der Sozialist Jean-Luc Mélenchon schaffte es mit 10.37 Prozent auf Rang vier. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung in der 16 000-Einwohnerstadt bei 78.46 Prozent.