Bad Säckingen Polizeigewahrsam und Platzverweise beim Busbahnhof

Wegen einer Schlägerei wurde die Polizei zum Busbahnhof gerufen, fand aber nur einen betrunkenen Mann vor. Wenig später gab es am selben Ort einen weiteren Streit, den die Beamten auflösen mussten.

Wegen einer angeblichen Schlägerei wurde die Polizei am Dienstagabend zum Busbahnhof Bad Säckingen gerufen. Dort trafen die beiden Beamten einen alkoholisierten und wenig aussagewilligen Mann an. Als er nach seinem Ausweis suchte, fiel laut Polizei etwas Marihuana aus seiner Hosentasche. Daraufhin sollte der 45-Jährige durchsucht werden, wogegen er sich wehrte und zunehmend aggressiver wurde. Die Polizisten sahen sich dazu gezwungen, den Mann zu überwältigen, ihm Handschellen anzulegen und in Polizeigewahrsam zu nehmen. Bezüglich der Schlägerei konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden. Gegen den 45-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Etwa zwei Stunden später kam es am gleichen Ort zu einem weiteren Polizeieinsatz. Dieses Mal stritten sich ein Jugendlicher und ein Erwachsener, worauf sich noch eine dritte Person einmischte. Aufgrund des Streites konnte der Linienbus nicht losfahren. Die Polizei ging dazwischen, stellte die Personalien der Beteiligten fest und sprach einen Platzverweis aus. Danach war die Ruhe wiederhergestellt.