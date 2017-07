Bad Säckingen Polizei und RP sehen keine akute Gefahr durch Berliner Kissen

Von der umstrittenen Schwelle in der Innenstadt von Bad Säckingen geht laut Polizei und Regierungspräsidium wohl keine direkte Gefahr aus. Zwar werde das Berliner Kissen von Fußgängern häufig fälschlicher Weise als Überquerungshilfe genutzt. Da aber zugleich die Geschwindigkeit des Autoverkehrs reduziert werde, könne nicht von einer neuerlichen Gefahrenquelle die Rede sein. Dennoch läuft die Prüfung der Gegebenheiten vor Ort derzeit noch.

Bad Säckingen – Im anhaltenden Ringen um die Berliner Kissen in der Bad Säckinger Innenstadt sehen weder Regierungspräsidium noch Polizei akuten Handlungsbedarf. Das erklären jetzt Vertreter beider Stellen auf Anfrage unserer Zeitung. Der Bad Säckinger Rechtsanwalt Günter Jöckel hatte vor gut einem Monat in einem Beschwerdebrief an das RP Freiburg seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass die bestehende Schwelle eine "extrem gefährliche Verkehrssituation" schaffe. Denn häufig verwechseln Fußgänger das Kissen, das eigentlich zur Reduzierung der Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs gedacht ist, mit einer Überquerungshilfe.

Das RP kündigt an, dass die Situation vor Ort nochmals geprüft werde, wie Pressesprecher Matthias Henrich auf Nachfrage erklärt. Allerdings gehe die Behörde "bislang nicht von einer besonderen Gefahrenlage aus". Es gelte eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Der Verkehr werde durch das bestehende Berliner Kissen sowie die beiden noch geplanten, faktisch noch weiter verlangsamt. Zudem gelte auch eine Sorgfaltspflicht seitens der Autofahrer, die gerade im Kontext des "Geschäftsstraßenbildes" wie es sich in der Innenstadt biete, auf Fußgänger zu achten hätten. Darüber hinaus lege auch die verkehrspolizeiliche Einschätzung nicht den Schluss nahe, dass es sich um eine Gefahrenlage handeln könnte. Dies zumal seit der Installation des Berliner Kissens keine Zunahme von Unfällen feststellbar sei. Außerdem: "Derartige Maßnahmen haben sich nach unserer Kenntnis bereits an anderer Stelle bewährt", so Henrich.

Albert Zeh, Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen, räumt zwar ein, dass die Schwelle gerade ortsunkundige Fußgänger dazu verleite, die Straße zu überqueren. "Es wäre sicherlich sinnvoll, die Schwelle besser zu kennzeichnen", rät er. Eine besondere Gefahrenquelle könne er aber nicht feststellen, weil das Kissen auch die Geschwindigkeit des Autoverkehrs reduziere. Gerade in einem Innenstadtbereich sei dies eine empfehlenswerte Maßnahme. Ob das Ganze letztlich zum großen Hindernis werde, werde sich nach Zehs Ansicht erst in den nächsten Monaten zeigen, wenn die B34 wegen Sanierung zeitweise gesperrt werden soll: "Dann wird der Verkehr auf dieser Strecke auf jeden Fall massiv zunehmen."

Auf eine offizielle Stellungnahme wartet Günter Jöckel momentan noch, wie er sagt: "Ich gebe dem RP noch ein paar Tage Zeit. Doch ich bleibe mit aller gebotenen Hartnäckigkeit an der Sache dran und werde weiter dagegen vorgehen." Denn seiner Einschätzung nach hat sich an dem Gefahrenpotenzial, das von den Berliner Kissen ausgeht, nichts geändert. Es handle es sich um einen planerischen Fehler, der nur durch eine "behördliche Fehlleistung" genehmigt worden sei, wie er sagt. Entsprechend sieht er eine umgehende Intervention des RP als dringend erforderlich an.