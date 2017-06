Obersäckingen Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall

Blechschaden Freitagnachmittag in Obersäckingen.

An der Einmündung des Martinswegs in die Schaffhauser Straße kam es am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Obersäckingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin kam aus dem Martinsweg und wollte mit ihrem Nissan nach links in die Schaffhauser Straße abbiegen. Ein Autofahrer, der mit seinem Toyota von der Stadtmitte kommend nach links auf das Gelände eines Autohauses abbiegen wollte, musste ebenfalls warten. Schließlich fuhren beiden Fahrzeuge los und es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand. Da sich die Angaben der beiden Unfallbeteiligten widersprechen, bittet die Polizei Bad Säckingen (Tel. 07761 9340) Zeugen des Unfalls, vor allem die Insassen eines blauen Pkws, der von Bad Säckingen in Richtung Murg unterwegs war, sich zu melden.